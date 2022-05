Antes de morrer, cão idoso é adotado e família realiza último desejo do pet: ‘Comer McDonald's’

Uma família do Reino Unido decidiu atender ao "último desejo" de um pet adotado já bem “velinho”. Muito querido pelos tutores, o cachorro Billy, de 15 anos, recebeu como presente a oportunidade de comer McDonald 's na última refeição.

VEJA MAIS

A parceria do “doguinho” com o tutor Bradley Floy foi “amor à primeira vista”. O britânico se apaixonou pelo shih tzu, após ver um apelo para o animal ser adotado. No novo lar, Billy se adaptou rapidamente à família Flory, sendo paparicado pela esposa de Bradley, Claire, e os filhos, Jack e Molly. O cãozinho também conquistou a amizade dos outros cachorros da casa: Oreo e Evie.

Entretanto, a rotina da família mudou quando o cão começou a ficar triste e perder peso. Ao ser levado ao veterinário, os médicos perceberam que Billy estava desenvolvendo uma demência canina. Uma injecção poderia lhe dar mais algumas semanas de vida, porém, o pet já vinha lutando com problemas no fígado e isso iria prolongar o sofrimento dele.

A família Floy, então, decidiu colocá-lo para “dormir pacificamente”. Na última noite de Billy em casa, os tutores pediram a comida favorita do pet: McDonald 's, para que o cãozinho pudesse desfrutar de um momento prazeroso.

No dia seguinte, o cachorrinho foi levado ao veterinário, mas acabou não resistindo e morreu a caminho. Para Bradley, ficará apenas a saudade da boa convivência com Billy: "Foi um mês incrível e não nos arrependemos. Faríamos tudo de novo. Billy foi resgatado bem a tempo e morreu cercado por pessoas que o amavam".

(*Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)