Ação de saúde animal ‘ParáPatas’ prevê atender 500 pets na manhã deste sábado, 4, em Belém

Os moradores do bairro do Benguí e adjacências levaram na manhã deste sábado, 4, os seus pets para a ação de lançamento do ParáPatas, na UsiPaz Padre Bruno Sechi. Com o objetivo de promover cidadania e saúde animal, a ação estima atender até ao meio dia 500 animais, entre gatos e cachorros, com serviços gratuitos e variados. O programa itinerante já tem as próximas datas para as ações: dia 17 de março a UsiPaz Terra Firme receberá a ação, em seguida, no dia 24, será na UsiPaz Icuí e fechando o mês, dia 31, na UsiPaz Cabanagem.

Neto Dippolito, coordenador do ParáPatas, relembra que este era um programa que existia desde o mandato de deputado do secretário Igor Normando e que agora está dentro das UsiPaz e faz parte do ParáPet. "Ele já era um programa que existia no Mandato do Igor Normando, mas agora trouxemos para dentro da Usina. A nossa intenção é fazer com que semanalmente a gente possa estar dentro de cada usina da região metropolitana. Quando o programa de castração estiver em funcionamento, a partir de agora do mês de março, a gente consegue simultaneamente realizar essa ação em até três usinas por semana", arguiu.

Os tutores que levaram à UsiPaz Benguí seus pets para a atenção médica, puderam realizar consulta médica ou sair com encaminhamento para diversas especialidades. O programa fez parceria com os alunos do curso de veterinária da Unama Parque Shopping, com a vacina antirrábica, e o atendimento veterinário em parceria com a Secretaria de Saúde Pública do Estado (Sespa).

Geraldo Pereira, tutor do cachorro de nome "Preto", em alusão a sua pelagem, contou que há cinco anos cuida do pet que é a sua família, junto com o seu irmão. Ele destacou a importância de cuidar da saúde dos animais e que aproveitaria para trazer os três gatos que ficaram na casa do irmão. "Vim consultar ele. Exame de rotina para saber se ele tinha alguma coisa. 'Tá' ótimo, gostei e muito. É muito importante, o preto representa muito, ele é tudo. Era só a minha mãe, meu irmão e eu. Ela faleceu. Agora somos só nós e meu irmão. Vou deixar o cachorro e trazer os gatos", falou.

Odilene da Cunha Carneiro, 53 anos, autônoma, tutora do gato Marcelino, de aproximadamente 8 meses. (Thiago Gomes / O Liberal)

Já a autônoma Odilene da Cunha Carneiro, 53 anos, é tutora do "Marcelino", de aproximadamente 8 meses de vida. Agarrado ao colo da tutora, recebendo carinho enquanto esperava a vez de ser atendido, Odileia relembrou a chegada do gatinho. "Encontrei na rua de casa. Acho que ele estava doente. Quando o achei, ele chegou a chorar. Nunca vi um gato chorar pedindo socorro. Estamos há um mês com ele. Ele já estava na rua há pelo menos uns 2 meses. A minha filha é louca por gato e trouxe para casa", disse com um olhar terno.

Além de Marcelino, Odilene e a filha Ana Beatriz Carreira do Nascimento, de 16 anos, pretendiam levar os outros dois gatos que estavam em casa. "Uma tá grávida e o outro ainda não tomou a vacina. São gastos, mas a ação ajuda com a economia da consulta, vacina. É importante, é tudo, para eles se sentirem bem. Prevenir as doenças que ele pode adquirir", disse a estudante.

Neto Dippolito, coordenador do ParáPatas. (Thiago Gomes / O Liberal)

De acordo com o coordenador Neto Dippolito, na segunda quinzena de março o ParáPet entrará em funcionamento, com o serviço de castração, ao longo de três dias de ação por UsiPaz. "A questão da saúde animal, é uma questão de cidadania. E trazer para a Usina, é dar um respaldo para a população que poderão encontrar o serviço dentro da Usina da Paz. Já existe uma pré-cadastro, então, serão três dias. O primeiro para o cadastro, e aí vamos receber a demanda espontânea, o segundo para a coleta de exames, e o terceiro para a castração", concluiu.

Veja as próximas datas do ParáPatas

ParaPatas UsiPaz Terra Firme: 17 de março.

ParaPatas UsiPaz Icuí: 24 de março.

ParaPatas UsiPaz Cabanagem: 31 de março