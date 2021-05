Pessoas com dificuldade de ouvir, andar ou enxergar também são vacinadas em Belém

Nesta sexta-feira (28), das 9h às 17h, Belém vai vacinar contra a covid-19, pelo segundo dia consecutivo, pessoas com deficiências permanentes nascidas de 1982 a 2003 (1ª chamada); pessoas com deficiências permanentes nascidas de 1962 a 1981 (2ª chamada); e grávidas e puérperas (até 45 dias após o parto), a partir de 18 anos de idade, independentemente de comorbidade (3ª chamada).

Entre os critérios de inclusão das pessoas com deficiência permanente:

1. Ter nascido de 1962 a 2003

2. A Sesma entende que as pessoas portadoras de deficiências não aparentes não podem ser distinguidas desse grupo prioritário e, desde que apresentem algum comprovante de condição como os descritos acima, estarão incluídas no grupo prioritário e devem ser vacinadas

3. Pessoas que apresentem limitação motora que cause grande dificuldade ou incapacidade para andar ou subir escadas

4. Pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de ouvir (se utiliza aparelho auditivo esta avaliação deverá ser feita em uso do aparelho)

5. Pessoas com grande dificuldade ou incapacidade de enxergar (se utiliza óculos ou lentes de contato, esta avaliação deverá ser feita com o uso dos óculos ou lente)

6. Pessoas com alguma deficiência intelectual permanente que limite as suas atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar etc).

Nesta quinta-feira (27), a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) divuldou um comunicado para informar que a vacinação de pessoas com deficiência permanente visual é destinada às pessoas cegas e àquelas que tenham dificuldade de enxergar, mesmo com a ajuda de óculos.

"A Sesma reforça que, neste caso, pessoas que têm necessidade de usar óculos para corrigir grau, seja de miopia ou astigmatismo, e que com essa correção conseguem enxergar, não se enquadram no grupo prioritário da vacinação que acontece nesta quinta-feira, 27, e sexta-feira, 28, em Belém", destacou.

Documentos necessários

Pessoas com deficiências permanentes nascidas de 1962 a 2003 devem levar uma cópia do laudo médico que indique a deficiência; cartões de gratuidade no transporte público que indiquem condição de deficiência; carteira APPD; comprovante do BPC; documentos comprobatórios de atendimento em centros de reabilitação ou unidades especializadas no atendimento de pessoas com deficiência; documento oficial de identidade com a indicação da deficiência ou qualquer outro documento que indique se tratar de pessoa com deficiência e que será retido no ponto de vacinação.

Gestantes e puérperas devem levar uma cópia de exame, laudo, atestado ou receita médica que comprove a gestação ou puerpério e que será retido no ponto de vacinação.

Vacinação com imunizante da Pfizer

Nesta quinta-feira (26) e na sexta, a vacinação desses grupos é realizada com o imunizante da Pfizer. Ao todo, foram montados 15 pontos de imunização em Belém e nos distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, todos a pé, levando em consideração as especificidades da vacina da Pfizer, que não pode ficar muito tempo exposta à temperatura alta.



A vacinação foi bem movimentada em alguns pontos da cidade nesta quinta, como no Cassazum, no bairro do Marco. Só pela parte da manhã, 400 doses foram aplicadas por seis vacinadoras. “Eu estou atendendo aqui neste posto desde o dia 2 de fevereiro e é sempre uma emoção ver as pessoas saindo vacinadas, agradecidas. É reconfortante saber que no meio dessa pandemia estou podendo ajudar ao próximo” explicou a técnica de enfermagem Gisele Bemuyal.

O estudante de história, Gian Tavares, 34 anos, ficou com sequelas de uma meningite que teve na infância e tem uma dificuldade motora. Para chegar ao Cassazum ele teve que enfrentar algumas dificuldades. “A greve de ônibus me atrapalhou de chegar até aqui, Fiquei mais de uma hora na parada, aí decidi pegar um uber. Agora vacinado eu sinto que tudo valeu a pena. Estou muito feliz e aliviado”, contou.



Expectativa

A expectativa, de acordo com a Sesma, é vacinar entre seis e sete mil pessoas nos dois dias de imunização. O diretor de Vigilância à Saúde da Sesma, Cláudio Salgado, explicou sobre os novos passos da vacinação.

“Nestes dois dias vamos praticamente zerar o grupo de pessoas com deficiência permanente, afinal chegamos até a idade de 18 anos. Na próxima semana vai ser a vez de baixar a idade para chegar até os 18 anos para pessoas com comorbidades para aí então voltar a vacinar por idade”, ressaltou.

Postos de vacinação

1. Boulevard Shopping Belém - estacionamento G6, av. Visconde de Souza Franco, 776, bairro Reduto;

2. Cassazum - av. Duque de Caxias, no 1375, bairro do Marco;

3. Colégio do Carmo - tv Dom Bosco, no 72, bairro da Cidade Velha;

4. Escola de Enfermagem da UEPA - av. José Bonifácio, no 1289, bairro do Guamá;

5. Faculdade Fibra - av. Gentil Bittencourt, no 1144, bairro de Nazaré;

6. Funbosque - av. Nossa Senhora da Conceição, distrito de Outeiro;

7. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

8. Ginásio Mangueirinho - av. Augusto Montenegro, no 524, bairro Mangueirão;

9. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, tv São Roque, 789, Cruzeiro;

10. Igreja do Evangelho Quadrangular - Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá;

11. Mosqueiro - Hospital Municipal de Mosqueiro, rua 15 de Novembro, 545 – Vila.

12. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada

de pedestres pelo acesso da rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

13. Unama, av. Alcindo Cacela, no 287;

14. Unifamaz - av. Visconde de Souza Franco, no 72, bairro do Reduto;

15. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA-Campus Básico) - rua Augusto Corrêa, 01, Guamá.