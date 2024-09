Zé neto aparece em vídeo e tranquiliza fãs: 'foi só um acidente de percurso'

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, apareceu em um vídeo, nas redes sociais, tranquilizando os fãs a respeito do seu estado de saúde depois da confirmação de que ele sofreu um acidente com um veículo no último sábado, 28, em Fronteira (MG), a aproximadamente 70 Km de São José do Rio Preto (SP), onde recebeu atendimento médico. O vídeo foi gravado pela esposa do artista, Natália Toscano, que deu detalhes sobre o que aconteceu.

"Ontem estávamos em Fronteira, aí o Cris [Cristiano] e o Zé foram andar de cart... Um carrinho de fazer trilha. E aí o Zé acabou passando num buraco e bateu a cabeça em uma armação no ferro do carro, e aí cortou e precisou levar ponto", ela descreve.

VEJA MAIS

Natália conta que Zé Neto e os familiares foram direto para São José do Rio Preto, em São Paulo, para que o cantor pudesse receber atendimento médico."Mas graças a Deus não foi nada demais, então, resumidamente, para tranquilizar, foi um acidente de percurso, é normal, acontece", disse Natália.

Em seguida, ela mostra Zé Neto consciente, deitado com cabeça enfaixada. Ele brinca com as circunstâncias do seu acidente: "Na verdade, gente, a Natália meteu um chifre em mim e eu aproveitei para arrancar".