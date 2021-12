Viseu recebe do Estado R$ 10 milhões para ampliação do sistema de água

Com um investimento de R$ 10 milhões, o governo do Estado autorizou neste domingo (26) a ampliação do sistema de abastecimento de água na sede municipal de Viseu e no distrito de Fernandes Belo, no nordeste paraense. O governador Helder Barbalho assinou as duas Ordens de Serviço durante agenda de trabalho na região. As obras vão melhorar o fornecimento de água de qualidade para mais de 42 mil pessoas.

“Hoje estamos investindo mais de R$ 10 milhões para levar abastecimento de água para melhorar o atendimento à população. Os serviços serão realizados tanto em Viseu quanto no distrito de Fernandes Belo. A água é vida, é saúde, e a ação faz parte de um pacote de ações de saneamento que estamos desenvolvendo em todo o Pará", afirmou Helder Barbalho.

A primeira Ordem de Serviço garante o início das obras de ampliação da rede de abastecimento do sistema de água na sede municipal de Viseu – município que fica na divisa com o Estado do Maranhão. Nesta etapa do projeto serão investidos mais de R$ 4 milhões, para melhorar o abastecimento de água para quase 35 mil habitantes, de acordo com estimativa da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

Fernanda Paes, presidente em exercício da Companhia, informou que a previsão de início das obras é em janeiro de 2022. "O governo do Estado, por meio da Cosanpa, está trabalhando muito para melhorar a prestação do serviço de abastecimento de água dos moradores do Pará".

Gargalos sociais

O programa de ampliação do abastecimento de água desenvolvido pelo Estado também beneficiará moradores do distrito de Fernandes Belo. A segunda Ordem de Serviço garante a construção de um sistema de abastecimento de água para atender mais de 7.600 pessoas. O Estado vai investir na obra mais de R$ 6 milhões.

A importância das duas obras foi destacada pelo prefeito de Viseu, Isaías Neto. "A cidade de Viseu comemora o dia de hoje. Nós nunca recebemos tantas ações e investimentos de uma única vez para melhorar nosso abastecimento de água. Com essa ação, estamos dando resposta a um dos principais gargalos sociais", frisou o gestor.