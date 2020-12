VÍDEO: maquinista e auxiliar passam bem após trem descarrilhar em Juruti

Um maquinista e um auxiliar de operações que atuavam nos trens da empresa de alumínio Alcoa que descarrilharam na noite desta segunda-feira (30), no município de Juruti, oeste paraense, passam bem, apesar da gravidade do acidente. A informação foi confirmada na manhã desta terça (1) pela assessoria de comunicação da empresa, que divulgou nota detalhando o ocorrido. Esta tarde a redação de O Liberal teve acesso a imagens do local do acidente. Veja:

Em comunicado emitido no início da tarde desta terça (1), a Alcoa classificou o ocorrido como um "incidente sem lesão", e confirmou que o descarrilhamento ocorreu na noite desta segunda-feira (30), no pátio do terminal portuário, na área industrial da empresa, em Juruti.

Locomotiva bateu e quatro vagões tombaram



"O maquinista e auxiliar de operação ferroviária que estavam a bordo do trem estão bem. O incidente não causou obstrução dos acessos comunitários. A locomotiva, na chegada no porto, estava em velocidade reduzida e acionou o freio de emergência ao avistar a outra composição no pátio. Entretanto houve colisão e tombamento de 4 vagões vazios", disse a Alcoa.

Acidente ocorreu na segunda à noite (via redes sociais)

Segundo disse a companhia, o poder público e a comunidade local "foram informados sobre o fato, e a empresa trabalha na retirada segura dos vagões tombados e seguirá com os procedimentos de investigação do incidente".

A Alcoa Juruti disse também que "opera sob os mais rigorosos padrões de segurança que incluem a capacitação de todos os profissionais e inspeções permanentes". A companhia disse ainda que desenvolve, também, um "programa preventivo de educação e segurança da operação da ferrovia voltado à comunidade, orientando sobre os cuidados na ferrovia, incluindo as faixas de segurança e servidão da linha férrea".