VÍDEO: Ex-BBB Isabelle Nogueira se transforma em gavião na 2ª apresentação no Festival de Parintins

A ex-BBB 2024, Isabelle Nogueira, fez sua segunda apresentação como cunhã-poranga do Boi Garantido na noite de sábado, 29, no 57º Festival de Parintins. A dançarina e também influenciadora digital integrou a alegoria que representava a 'Lenda das Amazonas'. Na arena, ela se transformou em gavião real.

De acordo com a tradição da região, o gavião real é conhecido pelos indígenas como Uiraçu, um termo tupi que significa “ave grande”. Para muitas tribos indígenas brasileiras, a ave é a personificação dos caciques, símbolo de altivez e força, sendo representado em diferentes manifestos culturais populares.

VEJA MAIS

Na segunda noite do Festival de Parintins, o bumbá vermelho trouxe como subtema a revelação do segredo da ancestralidade amazônica. Uma ancestralidade que na cidade de Lindolfo Monte Verde, criador do Garantido, quebra barreiras e dilui as fronteiras entre indígenas, negros e brancos.