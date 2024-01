Vice-governadora, Hana Ghassan, comemora aniversário no primeiro ano da UsiPaz Guamá

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, completa mais um ano de vida, nesta terça-feira (16), e celebrou durante a comemoração do primeiro ano da Usina da Paz Guamá. A comemoração contou com mais uma etapa da ação de cidadania "Governo do Pará nos Bairros", no bairro do Guamá, em Belém.

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, esteve presente no evento e recebeu um bolo da comunidade. Ela aproveitou para reforçar a importância dos serviços disponibilizados nas Usinas da Paz. "As Usinas da Paz fazem parte de um dos projetos mais importantes deste Governo. Já temos nove usinas funcionando e estamos construindo mais 27. Estar aqui, no dia em que também celebro o meu aniversário, prestando serviços para a nossa comunidade, é um motivo de muita honra e muita alegria", declarou Hana.

Durante a ação, foram mais de 80 serviços gratuitos nas áreas da saúde, lazer, assistência social e cidadania aos moradores e população atendida na Usina. Centenas de pessoas passaram pelo local em busca dos serviços ofertados pelo Governo do Estado.

Feliz com a programação, a costureira Fátima Matos garantiu uma consulta oftalmológica e também a produção de novos óculos durante o evento. "Eu já buscava este serviço há muito tempo. Meus óculos quebraram e eu não estava conseguindo costurar. Agora, quando eu receber meus óculos novos, vou poder retomar com meus trabalho de costura, isso é bom demais".

Segundo o secretário de Estado de Articulação e Cidadania, Igor Normando, foram realizados mais de 20 mil atendimentos à população. "Esta é a consolidação de um projeto que se mostra exitoso todos os dias. Onde a Usina da Paz está, a criminalidade sai e entre, acima de tudo, a cidadania. Seguimos trabalhando para dar continuidade a este projeto tão importante", afirmou.

Números - De acordo com o coordenador da usina, Renato Ferreira, em um ano de funcionamento, a UsiPaz Guamá, que fica situada na Avenida Bernardo Sayão, nº 4783, realizou mais de 121 mil atendimentos. A UsiPaz Guamá oferta diariamente mais de 70 serviços intersetoriais gratuitos como atendimento médico, odontológico e psicológico, consultoria jurídica, emissão de documentos, treinamento de lideranças, atividades esportivas, capacitações e cursos profissionalizantes.

Quanto ao programa itinerante de cidadania "Governo do Pará nos Bairros", que tem levado mais de 80 tipos de serviços gratuitos às comunidades de Belém e Região Metropolitana, somente em 2023, já beneficiou mais de 95 mil pessoas. O programa vai percorrer novos locais em breve.

Vice-governadora

Hana Ghassan Tuma é natural de Belém. É casada com o médico José Roberto Tuma e mãe do advogado Delio Dalla. É graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Estado do Pará.

Hana é Auditora Fiscal de Tributos Estaduais, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa), com curso de Aperfeiçoamento na Área de Inteligência Aplicado à Área Fiscal. Participou da elaboração e implantação do Projeto de Modernização da Administração Tributária e Financeira do Estado do Pará. Já exerceu diversos cargos na Secretaria de Estado da Fazenda, dentre os quais, Delegada de Grandes Contribuintes e Diretora de Fiscalização.

Foi Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças e Secretária Municipal de Saneamento e Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Ananindeua. Atuou também como Secretária Municipal de Finanças da Prefeitura Municipal de Belém. Até março de 2022, ocupava o cargo de Secretária de Estado de Planejamento e Administração, no Governo do Estado do Pará. Atualmente, é a vice-governadora do Pará.