Vice-governadora do Pará entrega benefícios à população de Juruti

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, assinou nesta segunda-feira (5/8), em Juruti, a ordem de serviço para as obras do Novo Centro Cultural Tribódromo, espaço que recebe anualmente uma das maiores manifestações culturais da Amazônia, o Festival das Tribos Indígenas – Festribal, que resgata em forma de espetáculo a cultura indígena nativa do município.

"Sei que o Novo Tribódromo é um grande anseio da população. O nosso governador, Helder Barbalho, esteve aqui dando a palavra de que o Governo do Estado iria apoiar o município nessa obra, que é de extrema importância não apenas sob o enfoque cultural, mas, também, social, gerando emprego e renda, pois as nossas obras são feitas por trabalhadores locais. O investimento nesse equipamento, que recebe um dos mais importantes festivais do Brasil, vai alavancar ainda mais o turismo", ressaltou a vice-governadora.

"Vamos ser sede do maior evento do clima no mundo, que é a COP 30, quando muitos virão conhecer as nossas belezas e riquezas naturais, e Juruti é um dos municípios que têm do que se orgulhar e mostrar a nossa bela cultura", afirmou a vice-governadora, ocasião em que enfatizou a importância do Festribal, realizado entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, que teve a Tribo Munduruku como campeã em 2024.

Em Juruti, Hana Ghassan assinou a ordem de serviço para execução das obras do Novo Centro Cultural Tribódromo, espaço que recebe anualmente o Festribal (Foto: Bruno Cecim / Agência Pará)

Após a cerimônia, a vice-governadora assinou a ordem de serviço que garante mais pavimentação asfáltica para o município. O investimento integra o programa "Asfalto Por Todo o Pará", que desde 2019 tem levado mais infraestrutura e mobilidade urbana às cidades paraenses.

"A 'Caravana do Asfalto' 2024 chegou em Juruti. Estivemos andando em uma das ruas que vai ser asfaltada, localizada no bairro Nova Conquista. Gosto de andar em uma rua que vai ser asfaltada pelo programa, pois nada é mais prazeroso do que olhar nos olhos de uma família e dizer que acabou o tempo da lama na vida destas pessoas, que a partir de agora elas terão dignidade e prosperidade", pontuou Hana.

Executado por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), o programa "Asfalto Por Todo o Pará" assegura, também, os serviços de terraplanagem, drenagem pluvial, construção de calçada, sarjeta, meio-fio e sinalização.

Em Oriximiná, a vice-governadora inspecionou as obras de uma das unidades de educação infantil do programa "Creches por Todo o Pará". (Foto: Bruno Cecim / Agência Pará)

Educação

Ainda durante a agenda oficial de trabalho no oeste paraense, Hana Ghassan entregou cheques do Programa "Sua Casa" a 159 famílias do município de Juruti. A política pública estadual propicia melhores condições de moradia a famílias em situação de vulnerabilidade ao garantir auxílio financeiro para aquisição de material de construção e pagamento da mão de obra dos profissionais que farão a construção, reforma ou ampliação dos imóveis.

Encerrando a visita na região, já no município de Oriximiná, também no oeste do estado, a vice-governadora inspecionou as obras de uma das unidades de educação infantil do programa "Creches por Todo o Pará". Com mais de 98% das obras concluídas, o espaço será entregue em breve à população. A obra entrou na fase final e, depois de finalizada, vai atender cerca de 200 crianças com idades de zero a 5 anos.