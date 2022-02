Vestibular: Veja como tirar cheiro de ovo e colorau do cabelo e da casa

As comemorações de quem é aprovado no vestibular podem durar vários dias. E junto com a felicidade, também ficam os odores do ovo, colorau, trigo e outros materiais pela casa e, principalmente, no cabelo. Se você quer saber como eliminar o mau odor, confira dicas de como tirar cheiro de ovo e coloral do cabelo e da casa:

O que é bom para tirar o cheiro de ovo no cabelo?

Bicarbonato de sódio

Para tirar o cheiro desagradável de ovo do cabelo, Bicarbonato de sódio pode ser um ótimo aliado. Veja como utilizar:

Misture duas colheres de bicarbonato de sódio e três colheres de shampoo em um copo com água;

Enxágue o cabelo com água corrente e aplique a mistura sobre ele;

Massageie o cabelo suavemente e deixe agir por cinco minutos;

Em seguida, lave com água e, se necessário, passe novamente a mistura para retirar todo o odor.

Café e Vinagre

O café é um ótimo esfoliante e absorvente de odores fortes. Além disso, a cafeína ajuda na circulação sanguínea do couro cabeludo, o que auxilia na hidratação do cabelo. O vinagre atua como um neutralizador, pois fecha as cutículas dos fios e dá brilho. Nessa mistura, o vinagre será utilizado para ajudar a amenizar o cheiro do pó de café no cabelo. Veja como preparar

Primeiro, lave o cabelo com shampoo normalmente;

Em seguida, misture duas colheres de borra do café no shampoo e passe novamente nos cabelos;

Massageie por cinco minutos ou mais;

Depois, retire a mistura com bastante água corrente;

Em um recipiente, misture duas colheres de vinagre de maçã em três colheres de condicionador. Passe a mistura ao longo dos fios e deixe por três minutos.

Ao remover, enxágue bem.

Como tirar cheiro de ovo da casa?

Em um recipiente grande, misture: 1 litro de água, meio copo de vinagre de álcool, uma colher de bicarbonato, 3 colheres de álcool e uma medida de amaciante. Coloque em um recipiente de spray e passe por todos os lugares que estão com odor de ovo e deixe agir até que o fedor seja extinto.

