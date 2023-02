Há seis meses está no ar o Vemtimbora Podcast, programa de entretenimento produzido e apresentado em Castanhal, por Thiago Leal e Edwin Palheta, que quando estão fora do ar trabalham na mesma empresa. A amizade e parceria dos apresentadores pode ser percebida durante as entrevistas descontraídas e despojadas do Podcast.

“Eu entrei recentemente no projeto, mas já acompanhava o Thiago. Ele tinha outro apresentador e atualmente trabalho como coordenador de vendas de uma empresa, mas sempre gostei muito de trabalhar com comunicação, mas como a gente trabalhava juntos e ele é gerente de marketing na mesma empresa houve essa proposta”, contou Edwin Palheta.

Thiago Leal é formado em Marketing, mas já havia feito alguns trabalhos no ramo da comunicação antes do Vemtimbora. “Eu já tive um programa na TV que se chamava Online na TV, há seis anos e nesta época eu já tinha uma vontade de fazer um Podcast e até fizemos um piloto e a ideia era algo mais despojado que hoje, mas o programa nem foi ao ar. Já o programa da TV era muito caro porque a gente filmava, editava, apresentava e era cansativo”, contou.

E o Podcast é algo que está em alta no mundo todo. E surgiu no final dos anos 90, mas popularizou a partir da pandemia. O nome "podcast" deriva do iPod — aparelho da Apple que ajudou a popularizar o formato de "programa de rádio gravado" — e broadcast, que significa transmissão, em português.

“Hoje as coisas ficaram até mais fáceis por causa dos equipamentos. Há seis anos para fazer filmagem, edição era bem restrito e hoje muitas coisas são feitas com o celular e isso facilitou bastante para esse mercado do Podcast. E sempre foi um tipo de comunicação que me chamou muito a atenção, justamente por ser algo despretensioso e a nossa linha é mais no humor e focado na apresentação de trabalhos culturais e musicais. Então a ideia é fazer entretenimento, divulgar projetos e poder ter um momento de relaxamento e sem se preocupar com o tempo curto de um programa de rádio ou TV. O Podcast nos permite isso”, contou Edwin Palheta.

Já foram ao ar na plataforma Youtube, mais de 50 programas com diversas participações de convidados de Castanhal, municípios adjacentes e de Belém. O Vemtimbora vai ao ar todas as segundas e sextas feiras, a partir das 20h. “Nós somos músicos também e sabemos da necessidade de um espaço para pode falar sobre o nosso trabalho e por isso queremos dar oportunidade para os artistas da terra, seja músico, escritor, artista plástico ou digital influencer digital”, disse Edwin Palheta.

Um dos destaques do Vemtimbora e que faz o muito sucesso é o quadro fixo com o hipnoterapeuta Riceles Costa, que participa do programa na primeira segunda feira do mês. “É algo muito engraçado e que vem dando muito certo. Ele aplica a técnica da hipnose nos convidados e é algo muito legal que tira grandes risadas, mas só se o convidado permitir é claro”, Thiago Leal.