Vacinas contra covid-19 devem chegar às 23h30 desta segunda ao Pará

Após um dia de muita expectativa sobre a chegada da vacina contra covid-19 (Coronvac) ao Pará, o avião que faz o trajeto dos imunizantes deve pousar em Belém às 23h30 desta segunda-feira (18). No Twitter, o Governo do Pará divulgou algumas fotos da aeronave com o carregamento e confirmou que, apesar das alterações na logística de entrega do Ministério da Saúde, foi feito o possível para agilizar a campanha paraense de vacinação.

Mesmo com as alterações na logística do Ministério da Saúde, fizemos o possível para agilizar a campanha paraense de vacinação. As vacinas já estão a caminho do estado. Previsão de chegada às 23h30 #VacinaPortodooPará #boravacinar pic.twitter.com/K4UijpdZpi — Governo do Pará (@GovernoPara) January 18, 2021

A campanha de vacinação será apresentada nesta terça-feira (19), às 7h, em coletiva no Hangar Centro de Convenções, em Belém. Além das 124.560 doses de Coronavac disponibilizadas inicialmente, o Pará recebe mais 48.680 vacinas, que serão destinadas exclusivamente à população indígena. Ao todo, serão 173.240 doses para a imunização, neste primeiro momento, dos grupos prioritários.