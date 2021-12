Vacinação contra a covid-19 avança em todo o Pará

Até esta quinta-feira (23), o Ministério da Saúde enviou ao Estado do Pará, para a vacinação contra a covid-19, 13.391.235 doses. Desse total, segundo o Vacinômetro Estadual, 13.209.124 doses foram enviadas aos municípios, média de 98,64%. Os números da vacinação no Pará são atualizados diariamente pela Secretaria de Estado de Saúde do Pará (Sespa) e divulgados à tarde, em geral, no horário de 14h.

As vacinas recebidas pelo Estado até hoje são estas: Astrazeneca/Fio Cruz (4.804.695 doses), CoronaVac/Butantan (3.241.390 doses), Pfizer (5.186.550 doses) e Janssen (158.600).

Foram aplicadas, até esta quinta-feira, 23, 11.125.918 doses. A população estimada para receber a vacina é de 7.468.272 pessoas. Na primeira fase foram aplicadas 5.754.358 doses, um total de 77,05% de cobertura da primeira dose. A segunda dose chegou a 4.927.035 pacientes, cobertura de 65,97% da segunda dose. Já a terceira dose atingiu 444.525 pacientes, média de 5,95% de cobertura.

Sobre o desempenho da vacinação no Pará, o público continua o mesmo, conforme critérios das autoridades federais e estaduais de saúde: trabalhadores em saúde, idosos institucionalizados, idosos 60e+, faixa etária de 18 a 59 anos, Faixa etária de 12 a 17 anos, indígenas, pessoas com comorbidades, quilombolas, trabalhadores de educação (básico e superior), puérperas, gestantes, ribeirinhos, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua, Pessoas com Deficiências Permanentes Graves, Forças Armadas e o pessoal de Segurança e Salvamento.

A prioridade de vacinação é dos profissionais de saúde e, segundo o mapa do Vacinômetro do Governo do Pará, na primeira dose foram vacinados 187.674 dos 171.689 profissionais de saúde, cobertura de 109,31%; a segunda dose foi aplicada em 173.858, cobertura de 101,26%; a terceira dose atingiu 75.320 profissionais, cobertura de 43,87% e a dose única para 612 pessoas da área de saúde, o que significa um universo de 0,36%.

São cadastrados 793.740 idosos. Destes, 792.176 já foram vacinados na primeira dose, cobertura de 99,80%. A segunda dose foi aplicada, até hoje, em 737.308 pacientes, cobertura de 92,89%. A terceira dose chegou para 263.715, com 33,22% de cobertura vacinal, e a dose única chegou a 3.988 pacientes idosos, cobertura de 0,50%.

MAIORES DESEMPENHOS

Atualizando os números apresentados hoje pelo governo estadual, cerca de 20 municípios paraenses estão com os maiores desempenhos da campanha de vacinação contra a covid-19 no Pará, na primeira, segunda e terceira doses. Esses números, todos os dias, apresentam alterações para mais e para menos. São eles: Curralinho, Mojuí dos Campos, Curionópolis, São Domingos do Capim, Tracuateua, Trairão, Capitão Poço, Anajás, Prainha, Belterra, Óbidos, São Geraldo do Araguaia, Curuçá, Augusto Corrêa, Brasil Novo, Barcarena, São João de Pirabas, Terra Santa, Canaã dos Carajás e Inhangapi.

NA CONTRAMÃO

Outros 20 municípios estão com os mais baixos índices no ranking da vacinação estadual, também apresentando alternâncias. São eles: Salvaterra, Piçarra, Sapucaia, Santa Maria das Barreiras, Cumaru do Norte, Soure, Limoeiro do Ajuru, Ulianópolis, Eldorado dos Carajás, Maracanã, Bonito, São João do Araguaia, Novo Repartimento, Chaves, Baião, Ipixuna do Pará, Jacareacanga, Santana do Araguaia, Santa Cruz do Arari e São Félix do Xingu.