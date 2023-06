Uepa promove boas práticas de consciência ambiental por meio da educação

Pesquisas e ações práticas, como envio de resíduos sólidos a cooperativas e campanha contra o uso de copos descartáveis na instituição, estão entre as atividades realizadas pela Universidade do Estado do Pará (UEPA), em Belém, para promover a conscientização da sustentabilidade ambiental na universidade.

No Dia Nacional da Educação Ambiental, comemorado neste sábado (3), a instituição lembra que foi pioneira em criar e implantar um Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos na capital.

O programa “Uepa Ambiental” desenvolve pesquisas nos campi da universidade, desde 2019 criando ações voltadas para a educação ambiental de toda a comunidade acadêmica, buscando mudanças de hábitos e a consequente redução da produção de resíduos.

“Os resíduos sólidos recicláveis que ainda são gerados pela instituição são triados, separados, pesados e encaminhados mensalmente a cooperativas parceiras e desta forma auxiliando o meio ambiente e auxiliando na renda de cooperados da região metropolitana. A entrega de copos e canecas foi uma ação forte e realizadas em todos os campi (capital e interior). Já foram cerca de 22.825 kg de resíduos sólidos recicláveis encaminhados a cooperativas da região metropolitana desde o ano de 2019”, ressaltou Carla Linhares, executora do programa.

Andrea Gonçalves é recém-formada no curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, ela participou como bolsista de iniciação científica do programa “Uepa Ambiental” durante o ano de 2022. A pesquisa focou na gestão de resíduos dentro dos laboratórios da universidade.

“Acho que se trata de uma temática não só extremamente importante como também necessária. Para adoção de práticas mais sustentáveis basta apenas o primeiro passo. A criação de hortas e oficinas de compostagem são exemplos disso, sempre gerava muito interesse por parte de todos, o que incentiva a perceber novas formas de cuidado com o meio ambiente”, reforçou Andrea.

Valorizar o trabalho das cooperativas de reciclagem é um dos resultados do trabalho de conscientização ambiental da universidade, como destacou o pró-reitor de gestão e planejamento, professor Carlos Capela.

“O trabalho desenvolvido internamente na universidade reflete nas diversas cooperativas e associações de recicladores, que agem como personagens fundamentais, para que a universidade seja uma instituição cada vez mais sustentável. Assim como, no consumo responsável, na redução da poluição de ambientes, em repensar hábitos e na possibilidade da geração de empregos e renda”, enfatizou Carlos Capela.