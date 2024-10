TV Liberal lança documentário sobre os bastidores da cobertura jornalística do Círio de Nazaré

A TV Liberal lançou nesta segunda-feira (7) o documentário especial “Círio de Nazaré - histórias de bastidores”, em um evento realizado para convidados especiais no Cine Líbero Luxardo, em Belém. Dirigido por Leo Nunes, editor da emissora, o longa-metragem explora ​os desafios enfrentados pela imprensa paraense durante a cobertura das procissões e romarias do Círio de Nazaré, uma das maiores festas religiosas do Brasil.

O documentário, que estará disponível na plataforma de streaming Globoplay, conta com mais de 30 depoimentos e imagens gravadas desde outubro do ano passado, revelando um olhar único sobre o “Natal” dos paraenses. No próximo sábado (12), véspera da Grande Procissão, a TV Liberal exibirá uma versão especial do documentário, de 90 minutos, às 14h40, logo após a novela "Cabocla".

Leo Nunes destacou a importância de trazer um novo ponto de vista sobre o Círio, mostrando aquilo que acontece longe das câmeras. “É importante dizer que se trata de um documentário sobre o Círio, mas que traz um outro olhar sobre a festa. O Círio por trás das câmeras, aquilo que a gente não vê durante as procissões. Eu considero que a cobertura do Círio é diferente de qualquer outra que a imprensa faz no Brasil. Quem vê pela primeira vez, se surpreende pelas dimensões de tudo. E é um pouco disso que queremos mostrar neste Doc”, afirmou o diretor.

Para a produção do documentário, Nunes acompanhou de perto o trabalho dos jornalistas e cinegrafistas da TV Liberal, especialmente durante as procissões de 2023, capturando momentos dos bastidores que revelam a dedicação necessária para realizar transmissões tão grandiosas. Desde sua inauguração, em 1976, a TV Liberal transmite o Círio, com uma cobertura que chega a durar mais de cinco horas.

“Na TV Liberal, tivemos acesso ao material bruto de todas equipes que trabalharam durante os dias de procissão. Alguns desses materiais serão exibidos para que as pessoas vejam o que as equipes enfrentam na rua para se fazer as reportagens”, comentou Nunes.

Jalília Messias, repórter da TV Liberal e veterana na cobertura do Círio, compartilhou a emoção de ver seu trabalho retratado no documentário. “Eu já participo da cobertura do Círio desde 2002, então mais de 20 anos participando ativamente e sempre na reportagem, que é o que eu gosto de fazer. Na verdade, esse documentário é um presente e vendo o documentário é que eu me dou conta do quanto a gente se doa por essa transmissão, por essa que é a cobertura mais desafiadora de nós jornalistas, aqui do Pará. Aquela imagem que eu estou gravando o meu texto dentro do carro, quando ela apareceu ali, eu falei: ‘nossa, a gente faz isso? Que loucura!’”, disse.

Além de sua dedicação profissional, Jalília também mencionou sua devoção pessoal. “Eu sou católica, eu sou devota de Nossa Senhora de Nazaré, então eu misturo um pouco o meu trabalho com a minha devoção. Gosto de fazer as minhas intervenções, as minhas passagens de vídeo no meio da procissão. Quando chego na TV, observo que os textos são diferentes, porque faço muito no improviso, sentindo a emoção das pessoas. O Círio é a festa do povo, da fé, não tem como não se emocionar. Fiquei muito feliz com esse documentário, que é uma homenagem para toda a imprensa”, comentou.

Rosana Pinto, jornalista e assessora de imprensa da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), também elogiou a produção. “Eu achei a ideia do documentário muito legal, porque acho que ninguém nunca tinha mostrado como é o bastidor da imprensa no Círio. Pouca gente conhece o sacrifício que os profissionais fazem para levar aquela imagem bonita à TV ou aquela matéria bem-feita. E eles mostraram muito bem isso no documentário. Para mim, participar dessa produção e saber que nosso trabalho está sendo mostrado para tantas pessoas é muito gratificante”, celebrou.