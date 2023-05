Semana de Doação de Leite Materno: evento na Santa Casa destaca importância do aleitamento

A semana estadual de Doação de Leite Materno do Pará terá uma programação dedicada ao tema, que começa às 8h30 desta terça-feira (16), no auditório da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. O evento de abertura terá presença de chefes de órgãos públicos e autoridades, além do lançamento do filme da Rede BLH (Banco de Leite Humano) Pará e o lançamento do site da Rede. A programação terá uma homenagem às doadoras de leite materno e a assinatura do termo de cooperação entre o Corpo de Bombeiros e os Bancos de Leite estaduais. Haverá também atividades especiais, como a das estações de prática do caminho do leite materno doado.

Às 14h, no Salão de Eventos da Santa Casa, será feito o alinhamento de planos de trabalho e fortalecimento de metas para os próximos anos. Na quarta-feira (17), às 9h, no auditório da Santa Casa, ocorre o IV Fórum Estadual e II Fórum Municipal de Doação de Leite Humano, que terão como eixo temático a ampliação da rBLH Pará para o fortalecimento da doação de leite materno. A moderação será da Coordenação da Saúde da Criança da Sespa. Durante o evento, haverá três mesas redondas.

No dia 28 de maio, às 7h30, será o "Passeio de Motociclistas - Um pequeno gesto para alimentar um grande sonho”. O local de saída será em frente à Santa Casa do Pará, na rua Oliveira Belo com avenida Generalíssimo Deodoro e chegada no Quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.

O Banco de Leite Humano (BLH) da Santa Casa tem como meta dobrar a captação de leite para conseguir atender, por mais tempo, os bebês internados na área de neonatologia da Instituição. Toda mulher saudável e com excedente de leite pode se cadastrar para ser uma doadora. O cadastro pode ser feito pelos telefones: (91) 4009.0375 / 4009.2212 / 4009.2311 ou 98899.6326 (WhatsApp e telefone), das 8h às 18h.