Sete estudantes da UFPA recebem alta hospitalar após acidente em Goiás; três permanecem internados

Sete estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA) que ficaram feridos após acidente ocorrido na rodovia BR-153, em Porangatu, região norte de Goiás, na madrugada de quarta-feira (16/7), receberam alta hospitalar. Segundo o boletim da UFPA, outros três alunos permanecem internados, sendo um deles em estado grave. Quatro membros das instituição morreram no sinistro.

Entre os acadêmicos que foram liberados do hospital, a UFPA informou que cinco deles foram levados a Porangatu, em Goiás, e seguem para Goiânia ainda na manhã desta quinta (17/7), acompanhados pelo pró-reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoal da UFPA, Ícaro Duarte Pastana.

Quanto aos que permanecem hospitalizados, a universidade comunicou que um foi transferido, em UTI aérea, para o hospital de Palmas, no Tocantins, na manhã desta quinta (17/7); outro segue em estado grave na UTI do hospital de Uruaçu, em Goiás; e o terceiro foi encaminhado ao Hospital dos Olhos, em Goiânia, para cuidados especializados.

Sobre o traslado dos corpos das quatro vítimas, a UFPA disse que não há previsão de chegada na capital paraense, já que continuam sob custódia do Instituto Médico Legal (IML) em Goiânia, aguardando liberação pelas autoridades e a finalização dos trâmites legais.

Acolhimento às vítimas e familiares

Os demais estudantes chegaram a Goiânia na noite de quarta (16/7), foram acolhidos pela Universidade Federal de Goiás (UFG) e encaminhados a hotéis disponibilizados pelo Ministério da Educação (MEC). Um membro da UFPA, professor Carlos Maciel, acompanha a recepção do grupo em Goiânia.

A UFPA disse também que, por meio da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp), atua para garantir que familiares dos pacientes em estado grave possam ser deslocados de Belém até os hospitais onde os estudantes estão internados.

Além disso, a Universidade mantém uma Central de Acolhimento no prédio Mirante do Rio, no Campus Básico, no bairro Guamá, em Belém, para o atendimento presencial às famílias das vítimas e dos demais envolvidos na ocorrência. No local, uma equipe multiprofissional, composta por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e pedagogos, está disponível para acolher todos que precisarem de apoio neste momento. Aqueles que necessitarem de atendimento e não puderem acessar o local podem também buscar atendimento remoto por meio do número (91) 98272-1213.

Por conta da decretação do luto de três dias e da comoção entre as comunidades mais afetadas diretamente pelo ocorrido, as atividades acadêmicas nos campi de Belém e Altamira estão suspensas.

Auxílio no transporte

A UFPA afirmou que respeita a decisão individual dos estudantes quanto à permanência no evento acadêmico que segue até sábado (19/7) ou ao retorno imediato a Belém. Em ambos os casos, a Universidade informou que garantirá o suporte logístico necessário para o deslocamento dos alunos.

Por fim, a instituição relatou que a administração superior da UFPA mantém contato contínuo com as autoridades locais, estaduais e federais para assegurar a apuração completa dos fatos e a prestação de assistência integral às vítimas e suas famílias.

O acidente

A comitiva da UFPA tinha como destino o Congresso da União Nacional dos Estudantes (Conune), em Goiânia, que começa nesta quarta-feira. O grupo era composto por 138 pessoas, distribuídas em quatro veículos oficiais — dois ônibus executivos e dois micro-ônibus. O acidente envolveu o micro-ônibus que liderava o comboio, transportando 30 pessoas, entre elas dois motoristas e um coordenador de viagem.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que trafegava no sentido contrário invadiu a pista e colidiu frontalmente com o primeiro ônibus do comboio da UFPA, que levava 25 estudantes, dois motoristas e um orientador. O segundo ônibus foi atingido lateralmente, sem feridos.

As vítimas

Os mortos são três estudantes do campus de Belém — um deles natural de Limoeiro do Ajuru — e um motorista lotado no campus de Altamira. As vítimas ligadas à UFPA foram identificadas como Ademilson Militão de Oliveira, motorista do micro-ônibus vinculado ao campus de Altamira; Leandro Souza Dias, estudante de Farmácia do campus Belém; Ana Letícia Araújo Cordeiro, estudante de Pedagogia, também de Belém; e Welfeson Campos Alves, estudante de Produção e Multimídia. Todos haviam partido de Belém com destino a Goiânia. O motorista da carreta, Keyne Laurentino de Oliveira, também morreu na hora.

Rodovia BR-153 ficou interditada por quase cinco horas

A BR-153 ficou totalmente bloqueada entre 4h10 e 9h da manhã desta quarta-feira (16). O tráfego foi parcialmente liberado com sistema de “pare e siga” e normalizado ao longo da manhã.