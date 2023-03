Segurança Pública: órgãos recebem investimentos de R$ 25 mi

Em cerimônia presidida pelo governador Helder Barbalho no Centro de Aperfeiçoamento e Formação de Praças "Coronel Moreira" (CFAP), em Belém, nesta segunda-feira (13), o Governo do Pará oficializou um pacote de investimentos de mais de R$ 25 milhões para os órgãos do Sistema Estadual de Segurança Pública (Sieds). O governador ressaltou o reforço da infraestrutura da Segurança Pública no Pará.

“Estamos entregando equipamentos tecnológicos, também estruturando a área de perícia no nosso estado e destacando a entrega de uma nova unidade móvel para o Corpo de Bombeiros, que estará colaborando principalmente nas ações de defesa civil para diminuir e acelerar as ações desenvolvidas no momento de uma crise ou qualquer sinistro; todas as entregas de hoje representam um investimento de mais de 25 milhões de reais dentro da nossa estratégia de cada vez mais garantir com que o Sistema de Segurança Pública possa estar equipado e estruturado para bem servir e proteger a nossa população”, enfatizou o governador.

Foram entregues equipamentos para os técnicos que atuam administrativamente e também para os agentes que exercem o serviço operacional.

Os investimentos correspondem a um valor superior a R$ 25 milhões, oriundos do tesouro estadual, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, dos órgãos de Segurança Pública, a exemplo das Polícias Militar, Civil, Científica e Corpo de Bombeiros Militar, e ainda, através do Fundo de Investimento da Segurança Pública (Fisp), Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp), vinculados à Segup, e convênios com o Governo Federal.

De acordo com o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, as entregas realizadas nesta segunda-feira são resultado dos três pilares da Segurança Pública do Estado: Integração, Investimentos e também investimento em equipamentos tecnológicos e de última geração.

“Todos os equipamentos são modernos, de última geração e são utilizados pelas melhores polícias do mundo, além de por exemplo as armas eletro incapacitantes, que são menos letais e podem servir para abordagens em que não precisa usar munição real; temos também um Centro Integrado de Controle do Corpo de Bombeiros, para que eles possam fazer suas ações com toda a estrutura necessária em qualquer lugar que vivencie algum desastre natural", ressaltou o titular da Segup.

Equipamentos

Polícia Militar: 3.311 pistolas da Beretta calibre .40 de empresa italiana com tecnologia de ponta; 350 armas de Incapacitação Neuromuscular (Armas de choque), para conter ou imobilizar infratores sem risco de lesão grave; 3.503 unidades de coldres e 3.503 de porta carregador; 01 Dispositivo de Coleta de Dados e 100 Computadores Tipo Desktop com Monitor, que vão reforçar o serviço prestado à população.

Foram entregues dois caminhões para transporte de equinos, 20 equinos, além de uma Base Móvel de Policiamento (Van Mercedez-Benz) e duas vans. Os investimentos realizados para a corporação estão avaliados em cerca de R$ 13.882.299,57 milhões.

“Os veículos que estamos recebendo vai dar muito mais mobilidade para nossas operações; um outro equipamento importante são as armas não letais, que são uma recomendação tanto do Governo do Estado quanto Federal, de que o nosso policial tenha não só o armamento letal, mas também equipamentos menos letais, para fazer uso progressivo da força, antes que se precise chegar em última instância, que é o armamento letal; então, hoje, estamos recebendo 350 para equipar nossas tropas e com isso evitar o uso do equipamento letal”, enfatizou o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Dilson Júnior.

Veículos foram entregues para as forças de Segurança do Pará (Foto: Marco Santos / Ag. Pará)

Polícia Civil: investimento de cerca de R$ 7.486.125,58 milhões, que inclui armamentos como 2.500 Pistolas GLOCK, 43 Fuzis, 60 Espingardas calibre 12, e ainda 47 armas de Incapacitação Neuromuscular (armas de choque); também serão entregues 34 notebooks com cabo de segurança, mouse e mochila; 61 computadores tipo desktop com monitor; 01 dispositivo de Coleta de Dados e 1.200 equipamentos de leitura biométrica.

“A Polícia Civil está recepcionando armamentos de última geração que irão nos ajudar nas ações e operações do dia a dia para que possamos aumentar o nosso potencial de ação", afirmou o delegado geral de Polícia Civil, Walter Resende.

Corpo de Bombeiros Militar: 75 conjuntos de roupas de Aproximação (compostos por calça e blusão), 304 capacetes para Combate a Incêndio, 35 equipamentos de Proteção Respiratória Autônoma, 30 computadores, e ainda, posto avançado móvel e um caminhão de transporte de carga, tipo baú. Os investimentos totalizam R$ 3.758.120,00 milhões.

Segundo o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Jayme Benjó, é importante destacar a entrega do novo posto avançado de atendimento que é fundamental, especialmente, diante de um desastre natural e também em grandes incêndios. “O novo equipamento, que é móvel, vai auxiliar para que possamos gerenciar da melhor forma possível a crise, e, no caso específico da Defesa Civil, vai auxiliar no cadastro de famílias que possivelmente possam ser impactadas por desastres, por meio do Programa “Recomeçar”, afirmou Benjó.

Corpo de Bombeiros ganha posto móvel de atendimento (Foto: Marco Santos / Ag. Pará)

Polícia Científica: R$ 559, 562 mil reais em ferramentas como 10 maletas com equipamentos para Investigação Criminal, 350 coletes balísticos, 6.518 sacos mortuários dos tipos A, B e C, além de 22.000 envelopes para coleta de Vestígios e 10 computadores.

“Essas são ferramentas válidas e de potencial eficaz que vem somar e potencializar o serviço da perícia criminal, tanto de laboratório e locais de crime, assim como para aumentar ainda mais a segurança e a precisão das atividades dos nosso peritos quando estiverem em campo”, explica o diretor da Polícia Científica do Estado, Celso Mascarenhas.