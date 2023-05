Santarém: encontro de profissionais e estudantes de psicologia está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o 7º Encontro da Regional Norte da Associação Brasileira de Psicologia Social, evento destinado a profissionais e estudantes de psicologia, que ocorre entre os dias 15 e 17 de junho, em Santarém, no oeste do Pará. O cadastro está disponível pelo link, com taxas que variam entre R$ 10 e R$ 80, com desconto a estudantes e lideranças sociais.

Este o ano, o evento traz o tema “Existências que produzem saberes em defesa dos territórios”. O objetivo é fortalecer o ensino, a pesquisa e a atuação da psicologia na região norte, e se organizar a partir dos seguintes eixos: políticas de assistência social, educação e saúde; trabalho; política, democracia e movimentos sociais; ética, violências e direitos humanos; gênero, sexualidade, raça, etnia, idade e deficiências; e ruralidades, cidades e produção de territórios de existência.

“O tema demarca um movimento que se pretende atento e crítico em relação a uma sociedade repleta de sérias questões relacionadas à situação de pobreza e violação dos direitos humanos na região norte de nosso país. Alguns desses problemas bem sabemos nomear e identificar, mas, não poucas vezes temos dificuldades de enfrentar como profissionais da Psicologia”, explica a organização do evento.

“O desafio, então, se constitui em partilhar, discutir e identificar nossos problemas sociais e propor-lhes formas de enfrentamento específicas, bem como, em articulação como outras áreas do conhecimento”.

Submissão de trabalhos

​Os participantes que tiverem interesse em apresentar trabalhos no 7º Encontro da Regional Norte da Associação Brasileira de Psicologia Social devem se inscrever dentro do período de submissão, que segue até o próximo domingo (7), nas modalidades comunicação oral e oficinas ou minicursos.

Mais informações no site: https://abrapsoregionalnor.wixsite.com/viiencontroregionaln