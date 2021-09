Santa Izabel agenda vacinação específica para moradores do Conjunto Kató

A vacinação contra a covid-19 em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, será realizada em um local inédito nos próximos dois dias. Na sexta e no sábado (24 e 25), haverá 1ª dose da Pfizer para pessoas com 12 anos ou mais, no Conjunto Kató, região norte da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a iniciativa tem o objetivo de facilitar a imunização de centenas de famílias residentes no conjunto, que fica a cerca de três quilômetros do Centro de Saúde de Santa Izabel, local onde tradicionalmente é feita a vacinação.

A programação será no Posto de Saúde Kató e terá horários diferentes. Na sexta, das 8h às 12h. No sábado, das 8h às 16h. Também haverá a atuação da equipe do programa Bolsa Família, que fará pesagem das crianças cadastradas.

Para receber a 1ª dose, o cidadão precisa ter pelo menos 12 anos completos até o dia 25 de setembro de 2021. A documentação necessária é RG, CPF, cartão SUS e comprovante de Residência de Santa Izabel do Pará.

Vacinação anticovid-19 em Santa Izabel

Vacinação no Conjunto Kató (1ª dose para pessoas de 12 anos ou mais)

24/09: Posto de Saúde Kató, das 8h às 12h

25/09: Posto de Saúde Kató, das 8h às 16h