Salinas: turistas aproveitam calor, festas e tranquilidade no terceiro sábado de julho

No terceiro sábado de julho, Salinas vive mais um de seus momentos de alta vibração turística. Com sol forte, mar e uma variedade de festas e opções gastronômicas, o balneário paraense atrai visitantes de diferentes cidades e perfis. Entre esportistas, profissionais liberais e famílias em férias, o que não falta é entusiasmo e conexão com a cultura e a natureza locais.

Praia do Atalaia ficou lotada neste sábado (19) do terceiro final de semana de julho (Carmem Helena / O Liberal)

Dentre as pessoas que decidiram desfrutar do final de semana, a advogada Dyovana Silveira, de 32 anos, vinda de Paragominas. Fã de Salinas, ela destaca o clima receptivo e a diversidade de atrações. “Essa já é a quarta vez que venho. Aqui tem espaço pra tudo: festas, resorts, praia e lazer com a família. Mesmo na alta temporada, consigo curtir com tranquilidade”, destacou. Ela chegou na quinta-feira e planeja retornar na segunda, depois de dias intensos de descanso e diversão.

A advogada Dyovana Silveira, 32, saiu de Paragominas para curtir o verão no Sal (Carmem Helena / O Liberal)

Para a médica ortopedista Carmen Lúcia Leal, Salinas é mais do que um destino turístico, é um refúgio. Aos 60 anos, ela se emociona ao falar do carinho pelo local.

“Já conheço várias praias no Brasil e no exterior, mas Salinas tem algo diferente. Aqui tem boutique, camarão fresquinho e um clima humano que não se encontra em lugar nenhum. O Pará está no centro das atenções agora. Nosso brilho é único: tacacá, açaí e praia”, afirmou, com orgulho.

Ela está hospedada com o marido, o empresário Alcino Oliveira, que enfatiza as características únicas do balneário. “A praia aqui tem de tudo. Tem carro, vendedor, música, comida. Pode parecer bagunça para quem não conhece, mas é um charme próprio. A gente vive a praia de um jeito muito próximo. É uma experiência completa”.

O empresário Alcindo Oliveira junto à esposa, a médica Carmem Lúcia Leal (Carmem Helena / O Liberal)

Bombeiros fazem resgate em alto-mar

No balanço parcial deste terceiro final de semana de julho, destaca-se um aumento significativo no número de frequentadores nas praias de Salinópolis, especialmente na Praia do Atalaia, segundo o major Rodrigo Martins do Vale, comandante do 13° Grupamento Bombeiro Militar do Pará. Entre as principais ocorrências atendidas pela corporação estão acidentes com animais marinhos, como bagres e águas-vivas, que atingiram principalmente crianças. Além disso, houve registro de crianças perdidas e um afogamento na praia do Maçarico.

Major Rodrigo Martins do Vale, comandante do 13° Grupamento Bombeiro Militar do Pará (Carmem Helena / O Liberal)

O major também destacou uma operação complexa de resgate em alto-mar.

“Ontem nós fizemos um resgate em alto-mar de um pescador, que estava a 19 milhas longe da costa de Salinópolis. Conseguimos resgatá-lo com o apoio de uma aeronave e uma embarcação para trazê-lo até o Hospital Regional de Salinópolis”, relatou.

Apesar do grande fluxo turístico impulsionado pela programação de shows, o comandante afirmou que os índices de ocorrências estão equilibrados. “A população está consciente, seguindo as orientações de segurança e contribuindo com o nosso trabalho”, concluiu.