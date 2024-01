Rotavírus: confira como se prevenir contra essa enfermidade

Doença causada por sete tipos diferentes de sorotipos que são antigêncios diferentes, mas da mesma espécie microbiana, dos quais três infectam o ser humano, como informa a Fundação Oswaldo Cruz (FioCruz), o rotavírus costuma ter aumento de casos no período de chuvas, causando preocupação a famílias em cidades do Brasil, como ocorre em Belém (PA). A médica infectologista Andréa Beltrão, repassa ter observado que "houve um aumento das síndromes diarreicas; uma das causas é o Rotavírus", referindo-se à capital paraense.

A infectologista destaca que, com relação a essa doença, os sintomas digestivos são os mais frequentes. "Diarréia é o sintoma principal da doença, acompanhado de desconforto abdominal, náuseas e vômitos. Dentre as principais causas da transmissão do rotavírus está a fecal-oral. Consumo de alimentos e água contaminados com dejetos contendo o vírus. Ainda existe a possibilidade de transmissão respiratória, devido o alto grau de transmissão", enfatiza a médica.

Existem várias medidas que podem ser realizadas na prevenção ao rotavírus. "Da nossa parte, devemos higienizar adequadamente os alimentos, consumir água tratada, dar um destino adequado ao lixo, higienização das mãos, não compartilhar pratos, copos e talheres", destaca Andrea Beltrão. No caso de uma criança, a diarreia sendo intensa pode provocar desidratação e evoluir para um caso mais grave. A prevenção básica a essa doença é evitar entrar em contato com água suspeita, água parada, e consumir água adequada para o uso.

⁠O tratamento do rotavírus envolve basicamente a reposição da quantidade de líquido e eletrólitos perdidos; uso de sintomáticos, como analgésicos e anti-heméticos. A intensa perda de líquido pode levar à necessidade de internação e reposição de volume endovenoso. A vacina contra o rotavírus tem de ser feita na infância. Diante dos riscos da doença, é recomendável o uso de máscaras por parte de pessoas idosas.