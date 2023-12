Rodoviária no Pará cobra R$ 2 para carregar celular de clientes em tomada improvisada; veja

É muito comum encontrarmos pelas rodoviárias do Pará, avisos cobrando pelo uso de banheiros. Há lugares, inclusive, que diferenciam o preço exigido de acordo com o que o usuário for fazer dentro das quatro paredes, o que muda, inclusive, a quantidade de papel higiênico disponibilizado. De fato, nem tudo no Pará é "Tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa..." 🎵

Neste domingo (17), um registro feito pela influencer Aritanna Campos, que estava na cidade de Capanema voltando para Belém, mostrou que a cobrança por serviços que, geralmente são gratuitos, pode ir além. "Começaram a cobrar até por carga de celular. Achei isso engraçado, porque a própria tomada já é uma 'gambiarra' doida para existir, reparem no fio pendurado... Mesmo assim, eles cobram R$ 2 para tu carregares o celular, mesmo podendo levar um choque", comentou.

Cálculos feitos pelo portal Brasil Escola, apontam que uma pessoa que possui um celular com capacidade de carga de 3000 mAh, gasta, em média, menos de R$ 3 por ano para carregar o celular todos os dias por uma hora. Para o cálculo o preço do kW/h foi estimado em R$ 0,50.