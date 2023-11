'Revoltante', diz canditada do Pará lotada para fazer o Enem no Maranhão

A estudante Aylla de Souza, de 17 anos, que pretende cursar Letras Língua Inglesa, é moradora da cidade de Capitão Poço, no nordeste do Pará. No entanto, foi lotada para realizar a tão sonhada prova do Enem em uma escola de São Luís, capital maranhense, a cerca de 400 km de distância. Pelas regras, são admitidas distâncias de no máximo de 30 km entre o local de moradia do aluno e o local de realização da prova.

O caso de Aylla é um dos 50 mil registrados pelo Inep de erro de distribuição dos inscritos para fazer a aplicação do Enem. Segundo levantamento do órgão, dos cerca de 4 milhões de estudantes que farão Enem este ano, 1% teve problemas com o local das provas.

A estudante conta que estranhou ao ver o local da prova. Ela disse que só viu o erro ao consultar o site do Enem e perceber que se tratava de uma escola em outro estado.

A inscrição de Aylla foi feita com auxílio de sua mãe, Alaine Priscila de Sousa, que relata que a confusão pode ter sido causada pela naturalidade da filha, que nasceu no Maranhão.

Dois dias depois, a estudante viu reportagem que relatava que vários outros candidatos estavam na mesma situação. Neste momento, a mãe da candidata chegou a registrar uma reclamação formal no site do Inep, mas conta que não obteve nenhum retorno até agora, véspera da prova.

“Eu não sei como foi que isso aconteceu. Foi revoltante, sabe? Eu fiquei desesperada” disse a mãe da estudante ao portal G1.

Para Aylla, a situação é mais um desafio a ser enfrentado na jornada de ter acesso ao ensino superior. “Os desafios são grandes porque o município em que moro fica a 280 km de distância da capital. Então, para alcançar esse objetivo da aprovação no vestibular, terei que enfrentar vários desafios, mas tenho fé que conseguirei”, diz.