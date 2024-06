Representantes da Educação de 12 países debatem estratégias educativas em Belém

Ministros da Educação de 12 países e especialistas que abordam estratégias de aprendizagem inovadoras inspiradas na região amazônica estão em Belém para o encontro "Aprendendo com a Amazônia: Estratégias inovadoras para transformar a educação na América Latina e Caribe", que começou, nesta segunda-feira (3) e segue terça-feira (4), no Teatro Estação Gasômetro, em Belém. A cerimônia contou com a assinatura de uma declaração conjunta de ministros da Educação, simbolizando o compromisso com o desenvolvimento das populações amazônicas.

O objetivo principal do encontro é trocar conhecimentos e fortalecer compromissos para melhorar o acesso e a qualidade da educação nos oito países que fazem parte da bacia amazônicas e irá disponibilizar uma plataforma para que os países compartilhem informações e iniciativas que abordem as necessidades únicas de populações de difícil acesso, com um foco específico nas mudanças climáticas e na relevância cultural. A programação foi organizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em colaboração com a Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc).

"A juventude é nossa aliada para a transformação na educação. ÉFoto: Bruno Cecim / Ag.Pará uma geração que está sendo educada com a ambição de mudar e pensar as gerações anteriores. A educação ambiental é fator decisivo para o futuro da Amazônia e das nossas crianças. Entendemos que este é o caminho. Reafirmo, assim, o compromisso do Pará com a construção de uma nova história, apoiada na educação para construirmos o futuro que queremos para a humanidade", declarou a vice-governadora Hana Ghassan, durante discurso.

O evento também marca o lançamento de duas iniciativas significativas: uma publicação inovadora do BID, "Educação na Região Amazônica", e uma plataforma digital gratuita desenvolvida pelo BID e pela OEI para promover o aprendizado de línguas indígenas.

"É um prazer para o governo do Pará poder estar recebendo um evento tão importante, reunindo ministros e secretários de educação, não só dos estados amazônicos, mas também dos países amazônicos aqui conosco. Então, é muito importante a presença do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é um grande parceiro junto com outros parceiros que aqui estão. E, obviamente, trazendo olhar para a Amazônia, né? Esse encontro vai discutir desde as peculiaridades, às necessidades da educação dentro da Amazônia. E a Amazônia precisa. Ter o seu olhar, por exemplo, com o lançamento da plataforma que vai falar sobre línguas. A forma de podermos aprender e guardar esse conhecimento e transmitir esse conhecimento é fundamental. Mas também nosso objetivo é que a gente consiga com os colegas aqui construir uma carta em favor da Amazônia falando da educação", ressaltou o secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares.

Marcelo Pérez Alfaro, especialista em educação do BID, pontua que uma vez por ano ocorre a reunião de todos os ministros e é a primeira vez que foi feito no Brasil, “então a gente queria ter um destaque especial com a região da Amazônia. Nós temos uma parceria já de longa data com o estado do Pará e para nós foi uma escolha quase lógica fazer aqui em Belém. O Pará é um Estado em que as pessoas são realmente hospitaleiras, mas o que vemos aqui é a possibilidade de ter ministros de outros países junto a secretários, isso dá uma possibilidade de troca muito boa", contou Pérez.