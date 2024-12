Queda de árvore: 99 casas permanecem sem energia elétrica

Na manhã desta quinta-feira (12), uma mangueira de grande porte caiu na travessa São Pedro, no bairro do Umarizal, em Belém, provocando diversos transtornos. A árvore derrubou quatro postes de energia elétrica, o que resultou na interrupção do fornecimento para 99 residências, situação que permanecia até as 19h45 desta noite.

Desde o momento da queda, a Equatorial Pará informou que equipes da empresa trabalham para restabelecer o fornecimento elétrico nos arredores. Em nota, a distribuidora informou que “segue trabalhando na rua Dom Pedro I, em Belém, em parceria com os órgãos municipais e o Corpo de Bombeiros”. A empresa destacou que o circuito continua isolado e que todos os esforços estão sendo feitos para concluir as manutenções necessárias na rede e substituir os postes danificados “o mais breve possível”, sem definir um prazo.

Retirada da Mangueira

Paralelamente, a árvore ainda está no local, onde equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma) trabalham para realizar o retalhamento e a remoção do vegetal de grande porte. Em nota, a Semma informou que foi acionada logo após o incidente e que as causas da queda ainda serão investigadas.

Ao longo deste ano, o órgão informou que foram registradas 43 quedas de vegetais na capital paraense. Em relação aos danos materiais, a Semma informou que os envolvidos devem se direcionar ao protocolo da secretaria para entrar com processo de ressarcimento.

Trânsito

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) interditou a travessa São Pedro no trecho compreendido entre a avenida Senador Lemos e a rua Jerônimo Pimentel.

Segundo a Semob, agentes estão desde cedo no local orientando condutores e organizando o trânsito. O desvio do fluxo da travessa Dom Pedro I está sendo feito pela avenida Senador Lemos, travessa Dom Romualdo Coelho e rua Jerônimo Pimentel.

“O trecho permanecerá interditado até a conclusão dos trabalhos de retirada do vegetal e substituição dos postes danificados pela queda da árvore”, informou a Semob.

Até as 20h desta quinta-feira o fornecimento de energia elétrica das 99 residências afetadas seguia interrompido.