Projeto Pipas: saiba como evitar acidentes com a brincadeira neste verão

Com a aproximação do mês de julho, considerado o mês das férias escolares, onde milhares de crianças e adolescentes estão "de pernas pro ar" brincando pelas ruas da cidade, é preciso acender o alerta vermelho para que cuidados e proteção sejam redobrados, principalmente no que se refere à antiga brincadeira de empinar as leves e coloridas pipas, um passatempo delicioso mas que precisa de cuidados em função da presença das infinitas redes de fiação elétrica presentes pelas ruas das cidades, tanto dos interiores quanto das capitais.

VEJA MAIS

Cerol, nem pensar

Diante da preocupação e dos casos recorrentes dos mais variados problemas, que vão da suspensão de energia em algumas áreas das cidades até casos mais graves em função da utilização das linhas de cerol, o governador Helder Barbalho sancionou a lei nº 9.597, de 20 de maio de 2022 que proibe o uso, armazenamento, fabricação e venda de linhas de cerol no Pará. A proibição foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) de 27 de maio.

Como evitar acidentes ao soltar pipa

Não solte pipas em canteiros centrais de ruas, avenidas, rodovias ou qualquer lugar onde exista fluxo de veículos;

Linhas metálicas não devem ser usadas no lugar da linha comum. Nunca use cerol ou a linha “chilena”, elas são proibidas por lei e causam acidentes;

Não utilize papel alumínio na confecção da pipa. É perigoso, pois este material em contato com os fios provoca curtos-circuitos;

Caso a pipa enrosque nos fios, é melhor desistir do brinquedo. Tentar recuperá-la representa sério risco, assim como tentar remover a pipa com canos ou bambus;

Não solte pipa em tempo nublado, principalmente se tiver com chuva. Ela pode funcionar como para-raios, conduzindo energia;

Não é indicado subir nas lajes das casas para empinar pipa, qualquer distração pode causar uma queda;

Tenha cuidado com ciclistas e motociclistas, pois as linhas não podem ser vistas e linhas de cerol ou reforçadas podem causar graves acidentes.

Interrupções de energia causadas por pipas

De acordo com levantamentos realizados pela Equatorial Energia nos meses de janeiro a maio de 2022, no Pará, os números de interrupções de energia motivadas por pipas chegam a 2.284 casos. Somente Belém registrou 311 casos de falta de energia elétrica devido ao uso de pipas, de forma irregular, ou seja, próximo aos fios. Santarém aparece em segundo lugar, com 177 registros. Em outras cidades como Castanhal e Marabá, os números correspondem a 70 e 55, respectivamente.

VEJA MAIS

Diante dos altos números, a Equatorial realiza, ao longo dos anos, um trabalho de orientação para o uso correto dessa brincadeira. Através de palestras educativas, cartilhas informativas e até mesmo um aplicativo voltado para a orientar a maneira correta o uso do brinquedo.

Para Alex Fernandes, executivo da área de Segurança da Equatorial, é importante discutir e levar informação de qualidade para o público que se diverte com a atividade. “Projetos como o ‘Pipas’ nos ajudam a multiplicar a conscientização de crianças e adultos sobre os cuidados que devemos ter com essa brincadeira tão popular no Pará. Além da questão do perigo à saúde, temos a interrupção do fornecimento por conta das pipas que ficam entrelaçadas na rede e, porventura, acabam ocasionado curto-circuito, trazendo prejuízos não só para a distribuidora, mas, também, à população geral.”, destaca.

Projeto educativo

Alunos das escolas da rede municipal de ensino de Belém e Castanhal participam nesta terça (14) e quarta (15) de palestras educativas do projeto "Pipas". De maneira lúdica, o projeto realizado através de uma parceria da Equatorial Energia com escolas públicas do Pará traz palestras e gincanas que irão testar os conhecimentos dos estudantes por meio de quiz e jogos de memória, com informações ilustrativas sobre as formas seguras de empinar pipa. Cerca de 10 municípios paraenses recebem o projeto, totalizando 40 escolas atendidas.

Para Alickson Lopes, presidente da Fundação Escola Bosque o projeto é de suma importância pela forma lúdica e diálogo com os alunos. "A brincadeira com pipas é histórica no Brasil, mas exige cuidados, mas com rede elétrica não existe brincadeiras, além do risco com o uso de linhas com cerol, a ludicidade do projeto dialoga muito bem com o tema e os alunos interagiram a manhã toda com a proposta. O projeto está de parábens".