Profissional do sexo diz ter ido a motel com um padre

O vídeo postado por uma profissional do sexo relatando ter ido com um padre a um motel, inclusive, no carro da própria instituição religiosa (uma arquidiocese), tem provocado polêmica nas redes sociais. No vídeo, a mulher declara que o sacerdote tinha ido buscá-la em um flat onde ela está hospedada.

“Deus, me perdoe, mas pagando bem, que mal tem?", diz a mulher, destacando que o padre foi fazer um programa com ela. Na postagem, a mulher sorri ao relatar como se deu o fato.

No entanto, ela não informa nada sobre quando e onde ocorreu o fato, nem o nome do padre e da arquidiocese. "Será Deus, que eu vou ser salva? Tomara que sim, afinal não sou só eu que erro", acrescenta na postagem.

Nesse caso, o padre teria participado de um processo de prostituição e descumprido o voto do celibato, feito por ele como membro da Igreja Católica.