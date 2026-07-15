Professora Zélia Amador, da UFPA, é homenageada por atuação no combate ao racismo

A educadora foi agraciada com a Medalha Josildeth Gomes Consorte de Contribuição à Antropologia Brasileira no Enfrentamento ao Racismo e Discriminações Correlatas

A professora emérita da Universidade Federal do Pará (UFPA) Zélia Amador de Deus, de 74 anos, recebeu uma das principais homenagens concedidas pela Associação Brasileira de Antropologia (ABA). A educadora foi agraciada com a Medalha Josildeth Gomes Consorte de Contribuição à Antropologia Brasileira no Enfrentamento ao Racismo e Discriminações Correlatas durante a abertura da 35ª Reunião Brasileira de Antropologia (RBA), realizada na segunda-feira (13), em Goiânia (GO).

Primeira mulher negra a ocupar o cargo de vice-reitora da UFPA, entre 1993 e 1997, Zélia também é fundadora do Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cedenpa), professora emérita da universidade e atual titular da Superintendência de Políticas Afirmativas e Diversidade (Diverse), setor responsável por fortalecer ações voltadas à inclusão, equidade e combate às desigualdades sociais na instituição.

Por questões de saúde, a professora não pôde participar da cerimônia. Ela foi representada pela antropóloga e também professora emérita da UFPA Jane Felipe Beltrão, que destacou a importância da homenageada para a universidade e para a luta antirracista. "A Zélia é o nosso Farol do Norte nas políticas antirracistas. É uma honra para a UFPA ter uma pessoa como ela em seu corpo docente. Este reconhecimento celebra uma trajetória dedicada às políticas afirmativas e aos direitos humanos", afirmou Jane Beltrão.

A professora também ressaltou que a homenagem ganha ainda mais relevância por ter sido concedida no mesmo momento em que o antropólogo Kabengele Munanga, uma das maiores referências brasileiras em políticas afirmativas e combate ao racismo, também foi premiado.

Instituída em 2025, durante as comemorações dos 70 anos da Associação Brasileira de Antropologia, a medalha passou a ser concedida, a partir de 2026, a pessoas que contribuíram de forma significativa para o enfrentamento ao racismo, à discriminação e à intolerância, além da valorização das epistemologias negras, indígenas, quilombolas e afrodiaspóricas e da defesa dos direitos de povos e comunidades tradicionais.

Natural de Salvaterra, no Arquipélago do Marajó, Zélia Amador construiu uma trajetória marcada pela atuação em defesa da população negra e quilombola. Ao longo da carreira, destacou-se como professora, pesquisadora, atriz, escritora, diretora de teatro e militante do movimento negro, tendo papel decisivo na luta pela demarcação de territórios quilombolas no Pará por meio do Cedenpa.

A homenagem ocorre durante a 35ª Reunião Brasileira de Antropologia, considerada o principal encontro da comunidade antropológica do país. O evento segue até sexta-feira (17), em Goiânia, com o tema "Antirracismo e Pluridiversidade – No meio do caminho, deslizantes águas", reunindo pesquisadores, estudantes, gestores públicos e representantes de movimentos sociais para debater questões relacionadas à diversidade, direitos humanos e produção de conhecimento.