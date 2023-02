PRF prende em Santarém dois homens que seguiam para Cuiabá para cometer um assassinato

Na noite deste sábado (18), cerca de 22h50, a Polícia Rodoviária Federal prendeu dois indivíduos no km 995 da BR-163, na cidade de Santarém, estado do Pará. A dupla planejava matar uma pessoa em Cuiabá, capital do Mato Grosso, conforme depoimento de um deles.

Tudo teve início quando os policiais, durante uma fiscalização de rotina, abordaram um ônibus que fazia viagens entre diferentes estados. Após verificação da documentação de todos os passageiros e uma consulta aos sistemas, descobriu-se que um dos passageiros tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio. O mandado de prisão havia sido emitido em fevereiro de 2023 pela cidade de Parintins, estado do Amazonas, e ainda não havia sido cumprido.

Esse mesmo passageiro também foi encontrado com 10g de maconha.

Enquanto a verificação dos documentos dos passageiros continuava, outro indivíduo que estava acompanhando o passageiro com mandado de prisão apresentou um documento de identidade falso e estava portando uma arma de fogo de calibre .32, com a numeração de série suprimida.

Os dois haviam partido juntos da cidade de Parintins, com destino à cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso, onde eles planejavam cometer um homicídio, de acordo com a declaração de um deles.

Diante desses fatos, os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Santarém, para que todas as medidas cabíveis fossem tomadas em relação ao cumprimento do mandado de prisão, assim como pelos crimes de porte de drogas para consumo, falsa identidade e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, em tese.