Praia do Atalaia registra aumento de visitantes e reforço na fiscalização neste fim de semana

O fluxo de turistas na Praia do Atalaia, em Salinópolis, aumentou significativamente nesta sexta-feira (18), impulsionado pelo feriado prolongado de julho. Desde as primeiras horas do dia, o balneário registra trânsito intenso, presença expressiva de visitantes e reforço nas ações de fiscalização por parte das autoridades locais.

As medidas têm como foco principal coibir o uso irregular de som automotivo, manobras perigosas e a direção sob efeito de álcool, especialmente na faixa de areia e nos acessos ao balneário. A operação envolve agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), da Polícia Militar e da Prefeitura de Salinópolis.

Turistas elogiam organização da cidade e clima familiar

Vinda de Ananindeua, a empreendedora Ana Letícia Sena, de 39 anos, escolheu Salinas para aproveitar o recesso com a família. “Salinas é a nossa casa. A gente vem pra cá sempre que pode para fugir do estresse da capital. O movimento já estava forte pela manhã e agora, à tarde, está ainda mais intenso. Com os shows de hoje à noite, esse final de semana promete ser agitado”, afirmou.

A aposentada Eliete Castro, de 58 anos, natural de Belém, também decidiu retornar ao balneário após um ano e meio. Acompanhada do neto Carlos Eduardo, de 8 anos, ela destacou a estrutura da praia. “Está tudo muito bem sinalizado e seguro para quem vem com a família. A cidade está de parabéns. Voltaremos com certeza no próximo fim de semana”, disse.

Fiscalização se intensifica na orla e principais acessos

Segundo Ivan Feitosa, coordenador de operações do Detran, o número de veículos que chegam à cidade cresceu cerca de 30% em comparação com a semana anterior. “Esse registro conseguimos contabilizar pelos equipamentos de controle instalados nas rodovias que dão acesso à cidade, como a PA-324, PA-124 e PA-444”, detalhou.

As equipes que atuam na faixa de areia concentram esforços na prevenção de condutas de risco. “O patrulhamento busca coibir os excessos, especialmente o uso de som automotivo, que é proibido neste mês na faixa de areia. Também estamos atentos a manobras perigosas de condutores, principalmente próximas às áreas de proteção ambiental das tartarugas, e à alcoolemia”, explicou.

Expectativa é de aumento no fluxo até o domingo

De acordo com o Detran, até o fim da tarde desta sexta-feira nenhuma ocorrência grave foi registrada, mas a projeção é de que as abordagens aumentem ao longo da noite e madrugada. O fluxo de turistas deve crescer ainda mais até o domingo (20), impulsionado pelas atrações culturais e temperaturas elevadas.

A Prefeitura de Salinópolis e os órgãos de segurança reforçam o pedido para que os visitantes respeitem as normas de convivência, evitem o uso de som automotivo nas praias e obedeçam às leis de trânsito. A intenção é garantir um ambiente seguro e acolhedor para todos durante a alta temporada.