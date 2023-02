Polícia faz abordagem em Breu Branco e prende acusado de estupro de Canaã dos Carajás

Em abordagem feita no centro de do Município de Breu Branco, no sudeste do Pará, na manhã de domingo (12), policiais militares prenderam um homem acusado de ser foragido da Comarca de Canaã dos Carajás, na mesma região, por crime de estupro de vulnerável, praticado contra uma criança de 12 anos de idade. O homem foi identificado com o prenome Dorisnei e se encontrava perto da Praça da Bíblia. As informações são exclusivas do Portal "Agora Breu Branco"

Dorisnei tinha prisão preventiva expedida pela Vara Criminal de Canaã dos Carajás em setembro de 2022. Após ter sido preso, ele foi conduzido pelos policiais militares até a Delegacia de Polícia, para permanecer à disposição da Justiça.