Polícia desarticula associação criminosa que atuava em roubos a lojas de celulares

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil no último sábado (12), no Paar, em Ananindeua, no momento em que negociavam celulares roubados em uma loja do bairro.

A dupla estava sendo monitorada pela polícia desde a tarde de sexta-feira (11), após o roubo a um estabelecimento comercial, de onde foram levados cerca de 15 aparelhos celulares avaliados em aproximadamente R$ 80 mil. Os policiais utilizaram as imagens das câmeras do Centro Integrado de Operações (CIOp) para identificar a motocicleta usada no momento do crime e, assim, conseguiram identificar os envolvidos na ação. Um dos presos somava quatro mandados de prisão em aberto, todos cumpridos nessa ação.

A associação criminosa também foi identificada por outros roubos cometidos na mesma modalidade em outras lojas da Região Metropolitana de Belém, os quais serão todos minuciosamente apurados.

Apreensão

No momento da prisão, todos os aparelhos celulares e uma máquina de cartão de crédito foram recuperados pelos policiais, assim como a moto utilizada durante o crime, que foi apreendida.

Os presos foram conduzidos à Divisão Especializada em Furtos e Roubos e, após os procedimentos cabíveis, serão conduzidos ao sistema penitenciário. As investigações seguem em andamento para localizar e prender outras três pessoas envolvidas no roubo.

Disque Denúncia

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup) reforça que qualquer informação que auxilie a polícia pode ser repassada via via Disque Denúncia por meio do atendimento convencional - pelo número 181 - ou ainda via Whatsapp (91) 98115-9181, por meio do canal da IARA (Inteligência Artificial Rápida e Anônima). O sigilo e o anonimato são garantidos.