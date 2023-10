Piloto e copiloto paraenses morrem após queda e explosão de avião no Acre

O piloto Claudio Atílio Mortari e o copiloto Cleiton Almeida, naturais de Itaituba, no sudeste do Pará, estão entre as vítimas do acidente aéreo ocorrido na manhã deste domingo (29), em Rio Branco, no Acre. O voo era particular e decolou da capital acreana com destino a Envira, no Amazonas. O avião de pequeno porte explodiu ao cair próximo à pista do Aeroporto Internacional de Rio Branco. Segundo o Governo do Estado do Acre, todas as doze pessoas a bordo morreram.

Por volta das 6h30, horário local (8h30 em Brasília), ocorreu o acidente com a aeronave modelo Caravan, logo após a decolagem. A bordo estavam seis homens, três mulheres e uma criança de um ano e sete meses, além do piloto e copiloto, de acordo com a lista de passageiros. Parte dos passageiros estava viajando para receber tratamento médico.

O avião pertencia à empresa A.R.T Táxi Aéreo, sediada na cidade de Itaituba. O advogado da empresa, Thiago Abreu, afirmou que os pilotos eram treinados e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) atestou a regularidade da aeronave.

Segundo a capitã do Corpo de Bombeiros Francisca Fragoso, o local do acidente é de difícil acesso. “Como não há possibilidade de alcançar por viatura, o controle do incêndio fica um pouco mais delicado, em razão de utilizar apenas extintores. [A queda] foi no sentido que vai para a BR-364. O avião tem autonomia para nove passageiros e dois pilotos, comandante e copiloto", informou a capitã.

As ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), os veículos da Polícia Militar e um helicóptero do Ciopaer foram mobilizados para prestar auxílio nas operações. O Estado do Acre relatou que as vítimas perderam suas vidas em um incêndio e que as causas do acidente serão investigadas.

Segundo o coronel Charles da Silva Santos, comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi acionado.

O governo do Estado do Acre presta seus sentimentos às famílias dos passageiros, do piloto e do copiloto do voo, e assegura que manterá seu completo sistema de segurança e saúde no local para realizar o resgate dos corpos e evitar futuras tragédias provocadas pelas chamas que se espalharam rapidamente após o ocorrido.