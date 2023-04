Pescador captura tambaqui gigante em lago de Santarém; peixe pesa 55 quilos

Um pescador de Santarém fisgou, na tarde deste sábado (1º), um tambaqui de 55 quilos. Essa pesca ocorreu no Lago do Maicá, distante poucos minutos do centro da cidade.

Colegas de profissão do pescador revelaram que, há muito tempo, não havia registro da captura de um peixe tão grande no local, ainda segundo as informações do Portal Santarém .

Rico em proteína, o tambaqui é um peixe omnívoro, com preferência por sementes de castanheiras e de palmeiras. Alimenta-se também de plâncton, frutas, insetos aquáticos, caracóis, sementes e grãos de cereais, pequenos peixes, folhas e brotos de plantas aquáticas.

VEJA TAMBÉM: