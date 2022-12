'Pato' é morto com 13 facadas em Santarém; um suspeito foi preso

Um homem foi morto com mais de 12 facadas na tarde deste domingo, no bairro Santo André, em Santarém, oeste do Pará. A vítima foi identificada como Edilson Maciel Ferreira, 31 anos, conhecido como “Pato”. O óbito foi confirmado por uma equipe do Serviço Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local do crime.

Segundo informações preliminares, Pato estava bebendo na rua quando foi morto por duas pessoas. Um dos suspeitos do crime foi capturado pela Polícia Militar nas proximidades do local do crime e encaminhado até a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil do município. A PM realiza diligências para localizar o outro envolvido.

De acordo com informações do Samu, a vítima tinha aproximadamente 13 perfurações de arma branca pelo corpo e morreu antes da chegada da equipe ao local.

Após a constatação do óbito pelo Samu, uma equipe da Polícia Cientifíca foi acionada para fazer a remoção do corpo.