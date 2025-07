Parceria entre Rádio Liberal e Cerveja Caribeña agita fim de semana, em Salinas

O terceiro final de semana do mês de julho em Salinas é marcado por sol, praia, música e, claro, cerveja gelada. A Caribeña, cerveja paraense que vem ganhando destaque entre os veranistas, promoveu, na manhã deste sábado (19), uma ação especial com degustação, brindes e brincadeiras interativas na orla da cidade, conquistando o público que aproveitava o calor.

Durante ação da Rádio Liberal FM, promotores da Caribeña juntamente com Markinho Pinheiro abordavam os banhistas com uma roleta premiada que distribuiu desde brindes como bonés até a própria cerveja para degustação gratuita. Tudo isso com o objetivo de reforçar a presença da marca no verão paraense.

Ação da Caribeña em Salinas Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena Foto: Carmem Helena

“Estamos abordando as pessoas na praia para girar a roleta, ganhar brindes e conhecer um pouco mais sobre a cerveja”, contou Larissa Gemaque, nutricionista que também atua como promotora de eventos.

Segundo ela, o calor do litoral só reforça a combinação perfeita entre sol, praia e uma boa cervejinha. “Com certeza, combina tudo. As pessoas estão interagindo bastante neste terceiro fim de semana de julho”, avaliou.

Entre os veranistas que participaram da ação, estava o mecânico Paulo Ricardo, de 41 anos, que passou pela tenda da Caribeña enquanto curtia o dia com a esposa, Juliana Sales. “A gente veio mesmo foi atrás do show do Wesley Safadão hoje. Mas claro que a cerveja combina com tudo: praia, sol, música. E uma boa cerveja”, disse ele.

A foto mostra o mecânico Paulo Ricardo e a esposa, Juliana Sales, em Salinópolis. (Carmem Helena | O Liberal)

O casal Lívia Borges e Douglas, ambos fisioterapeutas, também aproveitou a experiência. Eles pararam na tenda enquanto caminhavam pela praia e saíram de lá com brindes e cerveja gelada. “Salinas é incrível. Sempre que dá, estamos aqui. E essa ação da Caribeña foi super legal. Ganhei um boné e ainda me refresquei com uma cervejinha”, comentou Lívia, animada com a iniciativa.

O casal Lívia Borges e Douglas, ambos fisioterapeutas. (Carmem Helena | O Liberal)

A ação da Caribeña reforça o investimento das marcas regionais em ações de aproximação direta com o consumidor durante o verão paraense, período de grande fluxo turístico em cidades litorâneas como Salinas. Com forte apelo cultural e regional, a marca busca não apenas divulgar seu produto, mas também se integrar às tradições e aos momentos de lazer dos paraenses.