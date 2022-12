Paraenses foram finalistas ao 'Prêmio Razões para Acreditar 2022'

​Os paraenses Henrique Franco e José Cardoso Lemos, mais conhecido como “Zezinho”, foram finalistas ao “Prêmio Razões para Acreditar 2022”, nas categorias Família e Ato Heroico, respectivamente. A cerimônia de premiação ocorreu na noite desta segunda-feira (19), com transmissão ao vivo no canal do YouTube do Razões. Apesar das boas histórias protagonizadas pelos paraenses, os vencedores foram Fernanda, Maurício e Filhos, na categoria Família; e o pescador Jean Paulo Oliveira, com Ato Heroico.



Fernanda concorreu com sua história de vida que chama atenção para os quatro filhos adotivos. Já o pescador Jean conquistou o prêmio com o ato de salvar 121 famílias atingidas por uma enchente em Itabuna, na Bahia. Os vencedores receberam a premiação das mãos de Vicente Carvalho e Marcelo Martins, criadores do Razões para Acreditar.



O “Prêmio Razões para Acreditar 2022” entrou na segunda edição e homenageia grandes exemplos, histórias reais e de boas ações, que tocaram profundamente o coração dos internautas. São 16 categorias. Na noite desta segunda, a atriz Dira Paes participou, virtualmente, da cerimônia de entrega. Ela apresentou a categoria Mulher, que teve como vencedora Natalia Evelyn, portadora de uma doença chamada artrogripose, uma malformação das articulações que não se desenvolveram corretamente, causando limitação dos movimentos e diminuição da força muscular. Natalia tem um filho pequeno, de quem ela cuida fazendo tudo com a boca.



A premiação exibiu as histórias dos paraenses Henrique castanhalense Henrique Franco, que viralizou ao homenagear a mãe, Roseane Ieada, que sustentou a família por meio da verba conquistada com um pula-pula para crianças.



A história do estudante chamou a atenção pela forma como Henrique planejou surpreender a mãe. Durante o ensaio de fotos para a formatura, ao posar ao lado da progenitora, ele vestiu a camisa “uniforme” que ela usava para trabalhar como forma de agradecê-la pelos anos de dedicação.



Ato Heroico



O pescador “Zezinho” ajudou a resgatar 50 pessoas vítimas do naufrágio na ilha de Cotijuba (PA), em setembro deste ano, e foi indicado para concorrer na categoria “Ato Heroico - herói sem capa, pessoas que arriscaram a própria vida para salvar outras”.



Com a ajuda do sobrinho José Carlos, de 19 anos, que tem deficiência auditiva, José Cardoso, o “Zezinho”, que não tem quase 50% do movimento do lado esquerdo do corpo, conseguiu resgatar os sobreviventes. Para isso, foi preciso “despejar” todo o material da pesca de um dia de trabalho para realizar o feito.