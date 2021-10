Pará tem queda de casos e óbitos na população infantojuvenil

Os casos e óbitos de covid-19 entre crianças, na primeira infância, mostram-se em queda no Pará, contudo indicam que as medidas preventivas à infecção nesse público específico devem ser mantidas pelos pais e sociedade em geral. Na soma dos casos e óbitos nas faixas de crianças menores de 4 anos, entre 5 e 9 anos e de 10 a 14 anos, em 2020 e 2021, até agora no Estado, levantados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa), é possível se observar o registro de 41.367 casos e 98 óbitos. Números menores comparados ao total geral de casos (593.336) e de óbitos (16.686) no Pará até esta quinta-feira (7). Mas alertam para o cuidado que se deve ter com o público infantojuvenil.

De acordo com a Sespa, em 2020 foram notificados 8.837 casos de Covid-19 em crianças menores de 4 anos e 51 óbitos registrados no mesmo período. Já no ano de 2021, com a mesma faixa etária, foram notificados 7.320 casos e 18 óbitos.

Quanto à faixa etária de 5 a 9 anos, foram notificados 5.945 casos em 2020 e 4.144 no ano de 2021; em relação aos óbitos dessa faixa etária, em 2020 foram 8 óbitos e 2021 nenhum óbito foi registrado. Já em relação a faixa etária de 10 a 14 anos, a Sespa informa que em 2020 foram notificados 8.685 casos, enquanto que em 2021 foram notificados 6.436 casos. Quanto aos óbitos nessa faixa etária, ocorreram 13 óbitos em 2020 e 8 em 2021.

Vigilância

"Devemos manter a vigilância, porque, ao contrário do que algumas pessoas pensam, a covid-19 atinge crianças, e temos casos e óbitos, inclusive, provocados pelo coronavírus". O alerta foi dado pela médica intensivista pediátrica Patrícia Carvalho nesta quinta-feira (7), traduzindo a preocupação de famílias com os casos da doença na primeira infância. Como divulgado nos primeiros dias deste mês, o Brasil registrou, em seis meses, aumento de 50% em internações de crianças menores de 9 anos com quadro de covid-19. De janeiro a julho de 2021, foram registrados no País (levantamento do Ministério da Saúde), 15.483 casos, contra 10.352 atendimentos no Sistema Único de Saúde (SUS), de abril a dezembro de 2020, como noticiado na Imprensa.

Para Patrícia Carvalho, a covid 19 ainda é um desafio na população pediátrica. "Sabe-se que o número e gravidade de casos na população pediátrica é menor que na população adulta, com estimativa de acometimento de crianças e adolescentes na população mundial em torno 2% de casos sintomáticos, com uma taxa de hospitalização entre 0,6-2% dos mesmos e mortalidade em torno de 4% dos casos, bem mais baixo que na população adulta. Deve-se estar mais atento a crianças que apresentam doenças crônicas associadas, que podem apresentar casos mais graves e piores desfechos", afirma.

No ano passado, como relata a pediatra, diferente do observado com adultos, em que se se começou a identificar diagnóstico de covid no final de março - início de abril de 2020, os casos de covid na população pediátrica tiveram maior frequência a parir do mês de agosto, com internações de pacientes pediátrica graves, com síndrome inflamatória multissistemica, uma complicação grave e tardia da covid.

"Em 2021, temos observado uma redução no número de casos quando comparado a 2020, tanto em número de casos como quanto ao diagnóstico da forma tardia grave (síndrome inflamatória multissistêmica); porém, em 2021, nos chama a atenção a infecção de lactentes jovens, com inflamação importante do músculo cardíaco, requerendo internação em unidade de terapia intensiva", ressalta a médica.

Os casos da doença na população pediátrica estão em queda, mesmo com o retorno às aulas presenciais. "Segundo a Unicef, embora ambientes escolares tenham relatado casos esporádicos de covid-19, as escolas não foram identificadas como ambientes de supercontágio, quando seus dados foram comparados com os níveis regulares de transmissão da comunidade como um todo", reitera Patrícia Carvalho. No entanto, permanece válida a adoção das medidas preventivas contra a doença e a necessidade da vacinação.