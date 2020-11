Pará tem 269.870 casos e 6.901 óbitos por covid-19

O Estado do Pará chegou, nesta sexta-feira (27), a 269.870 casos e 6.901 óbitos provocados pelo novo coronavírus, de acordo com informações repassadas pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa). "Confirmamos mais 149 novos casos e 08 óbitos cadastrados hoje e que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, confirmamos mais 664 casos e 01 óbito ocorridos em dias anteriores", informou a Sespa.

O Pará registra 252.073 pacientes recuperados; 886 casos em análise; 37.108 casos descartados e uma taxa de letalidade de 2.56%.

A disponibilidade de leitos para pacientes com covi-19 até o final da tarde de hoje é de 286 de total de 422 leitos clínicos (ocupação de 32,23%); 7 leitos do total de 17 clínicos pediátricos (ocupação de 58,82%); 86 leitos do total de 221 de UTI Adulto (ocupação de 61,09%); 1 em 3 leitos de UTI Neonatal (ocupação de 66,67%) e 14 leitos de um total de 30 de UTI Pediátrica (ocupação de 53,33%).