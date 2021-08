Pará supera marca de 5 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a covid-19

O Pará já conta com mais de 5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. Segundo dados do Vacinômetro, na tarde desta sexta-feira (13), o Estado atingiu a marca de 5.152.785 doses aplicadas, sendo que 3.407.550 são de primeira dose (57,26%) e 1.745.235 de segunda dose (29,33%).

Segundo o secretário de saúde do Estado, Rômulo Rodovalho, essa é uma marca a se comemorar. “O governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), tem conseguido organizar a logística para entregar as vacinas assim que elas cheguem ao Pará, e todo o trabalho de distribuição para as 13 Regionais de Saúde tem sido feito de forma rápida e segura. O Estado não está medindo esforços neste momento para viabilizar isso e dar continuidade a vacinação de todos os paraenses ".

A distribuição das doses conta com o apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) com o Graesp, serviço de transporte aéreo, com transporte fluvial que ocorre nas localidades ribeirinhas e também com a escolta policial realizada pela Polícia Militar.

Ao todo, o Pará já recebeu do Ministério da Saúde, até o dia 12 de agosto, 6.616.120 doses de vacinas contra covid-19, dos quais 1.852.940 foram de Coronavac/Sinovac, 3.391.550 da Oxford/Astrazeneca, 1.233.180 da Pfizer e 138.450 da Janssen.

Atualmente, o Pará já vacina com a primeira dose, adultos com mais de 18 anos e reforça a distribuição dos imunizantes para garantir a segunda dose de quem já tomou a primeira.