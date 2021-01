Pará soma mais de 295 mil casos e 7.235 óbitos de covid-19

Nesta segunda-feira (04), por meio do boletim epidemiológico da covid-19, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou mais 125 casos e seis óbitos que ocorreram nos últimos sete dias no estado. Em relação à subnotificação das prefeituras, foram confirmados mais 1.090 casos e seis óbitos ocorridos em dias anteriores a esses sete dias. A atualização foi feita às 18h, com detalhamento em www.covid-19.pa.gov.br.



Com isso, 295.439 pessoas já testaram positivo no Pará. Desse total, 277.446 pacientes conseguiram se recuperar, sendo que 848 foram registros de recuperações nas últimas 24 horas. Nos registros de óbitos, 7.235 vidas foram perdidas no estado em decorrência da doença. E a taxa de letalidade, proporção entre o número de casos pelo número de óbitos, é de 2,45%.



Ainda segundo o boletim, 407 casos suspeitos seguem em análise e 44.069 casos que eram suspeitos já foram descartados desde o início da pandemia. Sobre os leitos estaduais exclusivos para covid-19, a taxa de ocupação é de 71,35% para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulta, com 51 leitos disponíveis do total de 178 desse tipo; e 37,27% para leitos clínicos, sendo 276 disponíveis do total de 440.

