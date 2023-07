Pará registrou mais de 4 mil estupros em 2022; deste total, 3,7 mil foram de vulneráveis

O Pará registrou 4.557 casos de estupro em 2022, como apontam dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Deste total, 3.732 foram estupros de vulnerável e 825 casos envolveram situações de não vulnerabilidade. Já em 2021, foram totalizadas 3.669 ocorrências de estupro. Em comparação ao ano de 2022, o aumento de casos foi 23,5%. As informações foram divulgadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública nesta quinta-feira (20).

No ano passado, foram 2.979 vítimas de estupro de vulnerável. Entre os casos não envolvendo vulnerabilidade, em 2021, o Pará registrou 690 casos. Em um recorte por gênero, os casos de estupro envolvendo mulheres no Estado em 2022 somaram 4.079 registros. Já em 2021, o anuário aponta que esse mesmo número somente entre vítimas femininas foi 3.316 casos. A taxa de variação mostra um índice de aumento de 22,3%.

Já com relação tentativa de estupro em todo o território paraense, em 2022, foi de 281 casos. Em 2021, foram registrados 189 casos. Os números apontam um aumento de 47,9% desse tipo de ocorrência.

Dados nacionais

Em todo o Brasil foram totalizados 74.930 estupros em 2022, o maior índice da série histórica iniciada em 2011. Este é um aumento de 8,2% em relação ao ano anterior, quando foi registrados 68.885 ocorrências a nível nacional.

Os números apresentados no anuário consideram os casos de estupro, que somaram 18.110 vítimas em 2022, crescimento de 7% em relação ao ano anterior, bem como os casos de estupro de vulnerável, com um total de 56.820 vítimas, incremento de 8,6%. Isto significa dizer que 24,2% das vítimas eram homens e mulheres com mais de 14 anos, e que 75,8% eram incapazes de consentir, fosse pela idade (menores de 14 anos), ou por qualquer outro motivo (deficiência, enfermidade etc.).

O anuário mostra, ainda, que as crianças e adolescentes continuam sendo as maiores vítimas da violência sexual: 10,4% das vítimas de estupro eram bebês e crianças com idade entre 0 e 4 anos; 17,7% das vítimas tinham entre 5 e 9 anos e 33,2% entre 10 e 13 anos. Ou seja, 61,4% tinham no máximo 13 anos. Aproximadamente 8 em cada 10 vítimas de violência sexual eram menores de idade

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)