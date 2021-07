Pará recebe mais 70 mil doses da vacina Pfizer

Na madrugada deste sábado (3), o Estado do Pará recebeu a 39ª remessa de vacinas contra a Covid-19, enviada pelo Ministério da Saúde. Chegaram a Belém 70.200 doses da vacina Pfizer. Com essa remessa, o Pará já recebeu 4.399.810 doses de imunizantes, sendo 1.378.440 da CoronaVac/Sinovac; 2.513.450 da Oxford/AstraZeneca; 457.470 da Pfizer e 50.450 da Janssen.

De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, os imunizantes desta remessa são destinados à primeira dose. As doses da vacina Pfizer vão imunizar moradores de Ananindeua, Belém, Benevides, Marituba, Castanhal, Bragança, Capanema, Santarém, Marabá e Parauapebas.

Por questões técnicas e condições do próprio fabricante, a vacina da Pfizer exige transporte e armazenamento diferenciados. Em Belém, as doses da vacina foram transportadas em caminhão isotérmico, que atinge até -20 graus Celsius.