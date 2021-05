Pará recebe mais 187.300 doses de vacina contra covid-19

Mais 187.300 doses de vacina contra covid-19 chegam ao Pará, na tarde desta terça-feira (18). Os imunizantes são do tipo Oxford / AstraZeneca, produzidos no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Com essa nova remessa, o estado chega ao total de 2.874.520.

Desse total de doses, 1.583.600 (já contando com o novo carregamento) são do tipo Oxford / AstraZeneca / Fiocruz.

Pessoal, hoje, mais vacinas estarão chegando ao nosso Estado! Desta vez, são 187.300 doses da AstraZeneca. #BoraTrabalhar pic.twitter.com/OpszneYqdx — Helder Barbalho (@helderbarbalho) May 18, 2021

O anúncio foi feito pelo governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), pelas redes sociais. Ele aproveitou o momento para comunicar a viagem a Afuá, na região do Marajó. "Estaremos entregando escola e diversos outros benefícios aos nossos irmãos", disse.