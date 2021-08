Pará monitora passageiros, mas sem exigir comprovação de exame ou vacinação

Em decisão na Justiça Federal, o Governo do Estado do Ceará conseguiu o direito de exigir teste negativo ou vacinação completa contra covid-19 de passageiros de voos que embarcarem para o estado. O pedido visa impedir a propagação de variantes do coronavírus pelo fluxo de viajantes. Dados da Secretaria de Saúde do Ceará apontam que já foram confirmados 15 casos da variante Delta, todos de passageiros embarcados por via aérea em outros estados, e o primeiro caso de transmissão comunitária da variante.

A partir dessa decisão judicial, a Reportagem Integrada O Liberal buscou o Governo do Estado para saber se já existe alguma medida nesse sentido com relação ao Pará. Dado o cenário de estabilidade de casos e óbitos relacionados à doença, a gestão estadual mantém o monitoramento nos aeroportos, mas sem a necessidade de exigência de exames ou vacinação dos passageiros.

Em nota encaminhada nesta quinta-feira (12), o Governo do Estado informou que "a Secretaria de Saúde Pública (Sespa) tem feito o monitoramento de aeroportos e de passageiros, por meio da medição de temperatura no momento do desembarque e que, neste momento, não há previsão para a adoção de medidas que exijam a comprovação de exame ou vacinação para pessoas que estejam vindo para o Estado".

Fiscalização

Em 21 de julho deste ano, entrou em funcionamento no Aeroporto Internacional de Belém a Central de Testagem RT-PCR para Covid-19, parceria da Secretaria de Saúde Pública (Sespa) e do Laboratório Central do Estado (Lacen). De lá para cá, a Central já realizou mais de 2.280 testagens em pessoas que desembarcaram na capital paraense, vindas de voos do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza, onde já existe circulação comunitária da variante Delta da covid-19.

Essa testagem é voluntária. Os passageiros são abordados por técnicos da Sespa já na sala de desembarque, e, em caso de aceitação, eles são direcionados à Central de Testagem. Na Central, são atendidos pelos profissionais do Lacen para o preenchimento de ficha com dados pessoais e a realização de coleta de Swab nasofaríngeo. O fluxo não toma muito tempo do passageiro. Ao ser abordado, essa pessoa fornece alguns dados e, sobretudo, informa onde ficará no Estado.

O resultado do teste é enviado para o e-mail do passageiro em até 48 horas após a coleta. Caso seja positivo para covid-19, a equipe de Vigilância Epidemiológica do município de destino do passageiro é acionada pela Sespa, para que sejam providenciadas ações de investigação, como o monitoramento do paciente e dos seus contatos. As amostras positivas são testadas por sequenciamento genético para pesquisa das novas variantes.

Esse serviço prossegue por tempo indeterminado no Aeroporto Internacional de Belém durante 24 horas ao dia, de domingo a domingo. Além do Pará, somente o Aeroporto Internacional de Fortaleza, no Ceará, oferece o serviço de testagem voluntária para covid-19 em aeroportos. Para ese monitoramento, em Belém, o Governo tem o apoio da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

(Com informações da Agência Brasil)