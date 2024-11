Pancadas de chuva devem se intensificar no final de novembro em Belém

As pancadas de chuva devem ocorrer com mais frequência na Região Metropolitana de Belém (RMB) a partir da segunda quinzena de novembro. As chuvas das regiões sul e sudeste do Pará começaram a romper a massa de ar seco que estava estacionada sobre a capital, o que deve aumentar gradualmente a quantidade de precipitações.

No feriado do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, o tempo deverá ser bom, com sol entre nuvens em Belém. Apesar disso, há possibilidade de pancadas de chuva com intensidade variando entre fraca e moderada. As temperaturas máximas devem oscilar entre 34°C e 36°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o sol ainda deverá prevalecer neste mês, mas as temperaturas devem diminuir, e as chuvas começarão a ser mais frequentes na capital.

“A massa de ar seco que estava estacionada na região nordeste do Pará foi rompida pelo alinhamento de nuvens do sul e sudeste do Estado, o que causou as chuvas de fraca intensidade da última noite. A tendência é que, na maioria dos dias, haja predominância de nuvens em toda a Região Metropolitana de Belém, o que favorece a ocorrência de chuvas leves. Não são esperadas tempestades severas, mas pode haver formação de nuvens do tipo cumulonimbus, resultando em algumas chuvas fortes. Essas precipitações estarão acompanhadas de maior nebulosidade”, explicou o meteorologista do INMET, José Raimundo Abreu.

Até o dia 16 de novembro, Belém registrou apenas 58,3 mm de chuva. As pancadas registradas no último domingo (17/11) acrescentaram mais 6,3 mm ao índice, elevando-o para 64,6 mm. O número, entretanto, ainda está muito abaixo da média histórica de 151 mm esperados para o mês. “A partir dos dias 24 e 25, há possibilidade de chuvas mais intensas. A tendência é que o índice dobre, chegando a cerca de 120 mm”, adiantou o meteorologista. Esse aumento também deve atingir a região central e sul do Marajó, em municípios como Breves.

“No mês de novembro, tivemos apenas quatro dias de chuva, sendo um deles com precipitação forte; nos demais, a intensidade foi fraca. Agora, podemos afirmar que, a cada dois ou três dias, deverá ocorrer uma pancada de chuva, geralmente no final da tarde ou à noite”, complementou.

As nuvens provenientes das regiões sul e sudoeste do Pará são as principais responsáveis por trazer as chuvas para outras áreas do Estado. Nessas regiões, há um alinhamento de nuvens associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul, fenômeno que tem provocado fortes chuvas em cidades como Conceição do Araguaia, Parauapebas e Altamira, onde os índices pluviométricos já ultrapassaram os de Belém, chegando a 200 mm.

Com a chegada das chuvas, as temperaturas devem cair, com mínimas entre 22,5°C e 24,5°C e máximas variando de 34°C a 36°C. A umidade relativa do ar também deve aumentar, com índices mínimos entre 60% e 70% e máximos variando entre 90% e 95%. Contudo, as chuvas não devem atingir o restante da região nordeste do Pará, principalmente o litoral, que continuará com sol e tempo seco.

“Já podemos esperar que, no início de dezembro, a frequência das chuvas aumente. O pior já passou, com o rompimento da massa de ar seco. A tendência é que, no final de novembro, as chuvas sejam mais regulares, entrando em dezembro com condições favoráveis para precipitações diárias”, concluiu José Raimundo.