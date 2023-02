Orla de Salinópolis passa por reparos após rompimento de estrutura

Após o rompimento de parte da estrutura na orla da avenida Beira-Mar, em Salinópolis, no nordeste do Pará, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedop) informou, nesta quinta-feira (2), que deu início à realização dos reparos. A nova orla, localizada na praia do Maçarico, foi inaugurada pelo Governo do Estado em 29 de dezembro de 2022, porém, o problema foi gravado por moradores e divulgado nas redes sociais na noite de terça-feira (31). A previsão de conclusão dos serviços é de no máximo 15 dias.

Segundo a pasta, o uso indevido de algumas áreas e o corte inadequado das mantas de grama provocaram o carreamento do aterro e a quebra do grampeamento do material, permitindo uma infiltração, agravada pelas fortes chuvas. De acordo com a Sedop, a contenção do aterro já está sendo feita com a colocação de manta anti-erosiva específica, juntamente com a grama destinada a controlar o aterro. A pasta afirmou ainda que várias frentes de trabalho foram montadas para resolver logo os problemas e devolver o espaço turístico à população.

Ainda conforme as informações divulgadas pela Sedop, estão sendo executados serviços de limpeza dos taludes, colocação de geocélulas (painéis tridimensionais formados por um conjunto de células para confinamento do material), grampeamento das novas placas de grama, recuperação do piso intertravado com areia adensada, desobstrução das canaletas e caixas de passagem e a recomposição do piso.

Do mesmo modo, o rompimento causou o afundamento do piso na parte baixa da orla. "Ao identificar que houve o descolamento de placas de grama e o rompimento de tubulação, causados pelas fortes chuvas, imediatamente montamos uma força-tarefa para resolver o problema. No momento, estamos com equipes em toda a extensão da orla para fazer essas correções. Não há nenhum problema na estrutura, seja de fissuração, rachaduras ou deslocamento de terra. Foi uma situação pontual e superficial, que está sendo solucionada, e que não põe em risco a estabilidade da obra ou a estrutura”, informou o titular da Sedop, Ruy Cabral.

Porto Grande

Já no bairro Porto Grande, também em Salinas, moradores denunciaram, por meio de imagens, que vias públicas, casas e até uma capela foram inundadas na noite de terça-feira (31). Nos vídeos, é possível observar a igreja, cômodos de residências e ruas tomados pelas águas. Uma via aparece como se fosse um rio.

Acerca desse problema, o prefeito de Salinas, Kaká Sena, informou que na noite de terça-feira (31) e na madrugada desta quarta-feira (1º) choveu torrencialmente em Salinópolis e em outros municípios da região nordeste do Estado.

"Fizemos um trabalho de drenagem para escoamento das águas da chuva, mas a chuva foi muito forte e, então, se trata da força da natureza; mas estamos com 20 homens no Porto Grande fazendo a limpeza de galerias e detectamos lixo lançado na estrutura", declarou o prefeito.