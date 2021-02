Oeste do Pará tem 160 pacientes transferidos, diz a Sespa

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) já realizou 160 transferências de pacientes do Oeste do Estado entre 18 de janeiro e 12 de fevereiro. Segundo a secretaria, também foram providenciados insumos, como 500 cilindros de oxigênio e 287.751 equipamentos de proteção individual (EPIs), e também abertos, de dezembro até o momento, 250 leitos para atender exclusivamente pacientes com a doença de toda a região.

Desse total de remoções, 146 ocorreram por via aérea e 14 por via fluvial. Todas foram realizadas exclusivamente pela Central de Regulação da Sespa e partiram de municípios do extremo Oeste, como Faro, Terra Santa, Oriximiná e Aveiro, para o Hospital 9 de Julho, em Juruti, e para os hospitais públicos regionais do Baixo Amazonas, em Santarém, e do Tapajós, em Itaituba.

Barco Hospital - Ainda na região, prosseguem os atendimentos a casos leves e moderados de covid-19 no Barco Hospital Papa Francisco, que já realizou mais de 4 mil atendimentos. A unidade já percorreu comunidades ribeirinhas dos municípios de Faro, Óbidos, Oriximiná, Terra Santa e Juruti. Na quinta-feira, 8, iniciou os atendimentos em Curuá.

Medidas

Desde 1º de fevereiro, está vigorando na região Oeste do Pará o lockdown, em cumprimento ao Decreto Estadual 800/2020, que alterou o bandeiramento de vermelho para preto, indicando zona de contaminação aguda, com medidas ainda mais restritivas. A medida foi adotada devido ao alto número de internações de pessoas infectadas pelo novo coronavírus registrado na região.

O governo também reativará o Hospital de Campanha em Santarém, com 60 leitos, por meio de parceria com a Prefeitura local, que deve começar a funcionar na próxima semana.