Norte tem 2% dos brasileiros em situação de rua; índice é o menor entre as regiões do país

A região Norte possui cerca de 2% da população em situação de rua do país. É o menor dos índices, que têm o sudeste como líder, com 62% do total do país, somando mais de 220 mil pessoas nessa condição. Na última segunda (5), o Governo Federal lançou o Guia Brasileiro de Moradia Primeiro (Housing First), para atender essas pessoas com uma nova metodologia.

Duas entidades fazem esse levantamento da população em situação de rua no Brasil: um é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), cujo último levantamento foi em 2020; e outro é o Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a População em Situação de Rua (Pólos) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que usa dados do Ipea e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O estudo revelou que ao menos 38.605 novas pessoas começaram a dormir nas ruas do país desde o começo da pandemia de covid-19. A capital paulista tem a maior parte desse contingente: 2 em cada 10 pessoas em situação de rua vivem em São Paulo. Depois de São Paulo, as capitais com maior número de pessoas em situação de rua são Rio de Janeiro (12.162), Belo Horizonte (11.165), Brasília (7.308) e Salvador (6.952).

Guia Brasileiro de Moradia Primeiro (Housing First)

O Guia Brasileiro de Moradia Primeiro (Housing First) é uma ferramenta composta pelo conjunto de relatórios previstos no edital para a formulação e a aplicação de projetos com base no modelo Housing First. O guia e o vídeo-documentário vão auxiliar agentes da sociedade civil e gestores públicos na formulação de projetos e na estruturação do modelo como política pública, com projetos de pequeno, médio e grande porte, nos distintos municípios brasileiros, de acordo com as possibilidades e contextos locais.

A titular do MMFDH, Cristiane Britto, redigiu a apresentação do conteúdo e salientou o quão completo é o guia. “Trata-se de uma publicação que visa a contemplar tanto os aspectos introdutórios, que vão desde o conceito básico sobre população em situação de rua, como os desafios da percepção sobre pessoas nessa condição, a centralidade da moradia, a distinção entre o modelo Moradia Primeiro e o modelo Etapista e, ainda, as vantagens sociais e econômicas da primeira metodologia em relação à segunda”, escreveu a gestora.